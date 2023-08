Đã bắt được nghi phạm sát hại hàng xóm ở Hà Tĩnh sau 5 ngày lẩn trốn

Tối 11/8, ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt Lê Đình Thức (sinh năm 1979, người địa phương) - nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã này vào tối 6/8 - theo TTXVN.

Đối tượng Lê Đình Thức - nghi phạm sát hại hàng xóm - bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Thông tin vụ việc tử Báo Hà Tĩnh: Vào lúc 20h20' ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Lộc Hà, Đồn biên phòng Cửa Sót đã phối hợp bắt được đối tượng Lê Đình Thức (SN 1979) tại cánh đồng thôn Xuân Triều, xã Bình An (giáp ranh với xã Thịnh Lộc).

Trước đó, vào lúc 18h30' ngày 6/8, nghi phạm Lê Đình Thức đã dùng dao mác đâm ông Q.T.B. (SN 1953, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc) tử vong trước cổng nhà nạn nhân.

Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để truy bắt đối tượng Thức, trong 5 ngày qua, các lực lượng gồm công an, biên phòng, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương... đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ để kiểm soát địa bàn, chốt chặn, truy tìm, vây bắt đối tượng.

Đối tượng đã được áp giải về Công an huyện Lộc Hà để lấy lời khai và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.