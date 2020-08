Đà Nẵng: Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong karaoke Không Gian Xưa

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 9/8, mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng Tín, Hào cùng 4 người khác tụ tập vào hát tại phòng VIP 6 của quán karaoke Không Gian Xưa (402 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Trong thời gian hát karaoke, Tín đã khởi xướng rủ mọi người mua ma túy về sử dụng. Khi mọi người trong phòng đồng ý, Tín đã đặt mua 3 viên thuốc lắc, 1 chỉ ketamine trị giá gần 3 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch để cùng nhau sử dụng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Tín có đưa cho Hào và Hào đưa sang một cô gái khác để sử dụng. Đến 22h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) phối hợp cùng Công an phường Thanh Khê Đông ập vào kiểm tra phòng karaoke nói trên kiểm tra và phát hiện cả 6 người trong phòng lúc này đều dương tính vơi ma túy. Kiểm tra tại cơ sở, cơ quan công an còn phát hiện 2 phòng khác có 15 người dương tính với ma túy.

Công an quận đã đề xuất UBND quận Thanh khê xử phạt tổng cộng 40 triệu đồng với hai hành vi là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi quản lý. Cơ quan công an còn đề nghị xử phạt 24 người tụ tập hát karaoke tại quán với mức phạt 10 triệu đồng mỗi người vì cố ý tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội.