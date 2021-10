Đà Nẵng: Đề xuất thí điểm đón khách quốc tế, trọng điểm khách Hàn Quốc, Nga

Nhằm khôi phục du lịch trong điều kiện tình hình bình thường mới, UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất phương án thí điểm đón khách quốc tế trong 2 giai đoạn.

Đà Nẵng đề xuất Chính phủ phương án được thí điểm đón khách quốc tế vào tháng 11/2021. Ảnh: Nhật Hạ

Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11/2021 sẽ đón khách quốc tế và Việt kiều đi theo mục đích thương mại, công vụ, hồi hương, thăm thân... Nhập cảnh Đà Nẵng, cách ly tập trung 07 ngày (theo quy định của Bộ Y tế) tại khách sạn được thiết lập làm cơ sở cách ly có thu phí do thành phố ra quyết định thiết lập, sau đó tự cách ly tại nhà 07 ngày. Khách nhập cảnh theo quy định về xuất nhập cảnh hiện nay và do doanh nghiệp (bao gồm công ty lữ hành quốc tế) chịu trách nhiệm bảo lãnh và quản lý khách.

+ Đón khách quốc tế đi theo mục đích du lịch theo tour/combo trọn gói khép kín tham quan du lịch Đà Nẵng, Hội An. Khách nhập cảnh theo quy định xuất nhập cảnh hiện nay và do Công ty lữ hành quốc tế bảo lãnh, quản lý. Tour/combo trọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng, tour nghỉ dưỡng-chơi golf, tour nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí (tại Bà Nà/Núi Thần Tài/Ngũ Hành Sơn/Hội An…)… Khách quốc tế đến Đà Nẵng, Hội An theo một hành trình khép kín theo chương trình tour có thể từ 03-05 ngày hoặc 07 ngày trở lên. Các cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ tour/combo trọn gói phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, điều kiện cơ sở vật chất, nhân viên… và được thành phố xét chọn tham gia.

Theo đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng giai đoạn 2, khi chính phủ cho phép khôi phục lại các đường bay quốc tế kèm các điều kiện phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, thành phố thì thị trường khai thác trọng điểm, tiềm năng sẽ là Nga, Hàn Quốc. Đặc biệt thời điểm hiện tại, các công ty du lịch Hàn Quốc, Nga, hãng Hàng không… đang xúc tiến, làm việc với Sở Du lịch thành phố đề xuất khôi phục các tour du lịch đến Đà Nẵng trong quý IV/2021 và năm 2022.

Ngoài ra các thị trường khác cho phép công dân được đi nước ngoài, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số khu vực như: Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, Châu Úc, Trung Quốc…

Bà Nà dự kiến đón khách nội tỉnh vào tháng 11. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế, Sở VHTTDL cũng đưa ra lộ trình đón khách du lịch nội tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cho hay, phương án đón khách nội địa được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 20/10/2021)sẽ đón khách du lịch tại chỗ là người dân thành phố Đà Nẵng. Khách công vụ đến Đà Nẵng theo hướng dẫn công dân vào thành phố Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 (từ tháng 11/2021) (cập nhật điều chỉnh hình thức dịch vụ theo quy định phòng chống dịch, quy định đi lại của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông) sẽ triển khai mô hình "bong bóng du lịch" với một số tỉnh thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để khai thác và trao đổi nguồn khách với hình thức khách đi tour/combo khép kín qua công ty lữ hành khi đến Đà Nẵng. Tour/combo trọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng, tour golf, tour nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí (tại Bà Nà/Núi Thần Tài/Hội An/Ngũ Hành Sơn)… Khách nội địa đến Đà Nẵng theo một hành trình khép kín.

Giai đoạn 3 sẽ thực hiện hoạt động du lịch trong tình hình bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ và cập nhật hướng dẫn mới của các Bộ ngành, địa phương.

"Đợt dịch bùng phát năm nay đã làm thay đổi cách thức và kế hoạch dự kiến khôi phục du lịch của thành phố. Việc khôi phục du lịch gặp một số thách thức như: Khung pháp lý về phòng chống dịch, đi lại (như quy định về thẻ xanh, quy định về cách ly, phong tỏa, di chuyển ra vào các địa phương…) của các tỉnh thành trên cả nước cũng như quốc tế chưa có sự đồng bộ, nhất quán; Sự công nhận về hộ chiếu vắc xin giữa Việt Nam và các nước. Quy định thời gian và hình thức cách ly khi khách trở về; Nguồn khách có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các điểm đến trong nước và quốc tế; Khả năng hoạt động trở lại của doanh nghiệp du lịch và người lao động ngành du lịch; Tính đến tháng 10/2021 tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin của Việt Nam còn khá thấp; trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng…

Nên để triển khai các phương án đón khách nội địa, quốc tế, dự kiến các hoạt động khôi phục du lịch của thành phố sẽ được triển khai ở 2 cấp độ kiểm soát dịch bệnh: Nguy cơ thấp và Nguy cơ trung bình. Khi thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch sang mức độ cao hơn thì phải thông báo cho các doanh nghiệp du lịch và khách biết trước 72 giờ để doanh nghiệp và khách có thời gian chuẩn bị các thủ tục hoãn hủy dịch vụ, hạn chế bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp, cho khách do hoãn hủy.

Bên cạnh đó, trong các Phương án đón khách du lịch ngành du lịch cũng tham mưu các điều kiện để triển khai phương án đón khách, như: điều kiện ứng dụng CNTT trong kiểm soát phòng chống dịch; về điều kiện phòng chống dịch, tiêm vắc xin theo quy định của cơ quan chuyên môn; điều kiện đối với doanh nghiệp/cơ sở dịch vụ du lịch (gọi tắt là đơn vị) tham gia phục vụ đón khách; Quy trình thực hiện chọn các đơn vị tham gia phục vụ và phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm Covid-19...", ông Nguyễn Xuân Bình cho hay.

Du khách nội địa đi thăm Ngũ Hành Sơn thời điểm chưa giãn cách. Ảnh: Thu Hà

Được biết, hoạt động du lịch của Đà Nẵng gần 2 năm nay đã chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh, 90% doanh nghiệp du lịch đã tạm dừng hoạt động, 80% tương đương với khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã và đang thất nghiệp. Nhóm ngành dịch vụ-du lịch chiếm 64,3% cơ cấu kinh tế của thành phố đã liên tục sụt giảm mức tăng trưởng.