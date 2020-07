Đà Nẵng: Đo thân nhiệt tại các điểm thi THPT 2020

Chiều 24/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn liên quan đến việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng các chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: Thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, nước uống theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu đo thân nhiệt tại các điểm thi THPT 2020.

Tiếp tục thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang... trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2020-2021.

Thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, học viên, sinh viên, khách đến làm việc, liên hệ công tác, học tập, sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường có đặt điểm thi tốt nghiệp, THPT năm 2020 phải đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn..., thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 , đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ, thí sinh dự thi.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 20/7, bệnh nhân T.V.D sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25 cùng ngày và nghi mắc Covid-19.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo kế hoạch của Bộ Y tế).

Phun khử khuẩn tại khu vực bệnh nhân sinh sống.

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều 23/7, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.