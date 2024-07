Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho biết: "6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân từ quận đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, tổ chức triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân phát triển toàn diện, hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu thành Hội giao như: công tác phát triển và phát thẻ hội viên đạt 112%; 3 nhiệm vụ trọng tâm của quận; nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân vận động trong cán bộ hội viên; tổng kết 3 Đề án đột phá của thành Hội; chủ đề năm của Quận ủy.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân quận Thanh Khê. Ảnh: T.N.

Phong trào Hội linh hoạt, sáng tạo, đổi mới theo tình hình thực tế của địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên nông dân quận. Xây dựng nhiều mô hình mang tính đột phá như hoàn thành nhiệm vụ thành lập các Chi, Tổ hội nghề nghiệp tại các phường chưa có tổ chức Hội, mô hình Nông dân – Người cha đỡ đầu, mô hình đổi rác thải tái chế lấy phân bón và giống cây trồng".

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng Hội được đổi mới, thu hút nhiều hội viên; đội ngũ cán bộ quận và phường, Chi hội năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê báo cáo kết quả tại Hội nghị. Ảnh: T.N.

Hội Nông dân quận và phường đẩy mạnh thực hiện công tác đổi mới vận động, tập hợp hội viên với các mô hình như: Phiên chợ nông sản, Lễ hội cầu ngư, An toàn giao thông, Đường cờ Tổ quốc, Vườn hoa trong phố, Nông dân tự quản về an ninh trật tự tại Chi hội 372 (Hòa Khê). Ngoài ra, vận động 2 hội viên là Chi hội trưởng tham gia học lớp cảm tình Đảng do Quận ủy tổ chức.

Hội đẩy mạnh thành lập Chi, Tổ hội nghề nghiệp và duy trì hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, quận Hội ra mắt thành lập Hợp tác xã Nông sản sạch Thanh Khê, Tổ hợp tác gia công chế biến hải sản (Thanh Khê Tây), Chi hội nghề nghiệp cơ khí Anh Tài (An Khê), Chi hội chim cảnh – chim chào mào (Hòa Khê), Tổ hội cây cảnh Tuy Dương (An Khê) và Chi hội nghề chả cá Cây Sang (Thanh Khê Đông).



Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê chủ trì Hội nghị. Ảnh: T.N.

Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho hay, Hội luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tín chấp, quản lý, thu hồi nợ và sử dụng các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2024. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn làm ăn, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế theo định hướng nông nghiệp đô thị. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn làm phân vi sinh, trồng rau sạch và hoa trong không gian đô thị có diện tích đất thu hẹp.



Đặc biệt, quận Hội và cơ sở quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng nguồn an sinh xã hội của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm 2024 là 229 triệu đồng, nhiều hoạt động phong phú như: Ngày hội Xuân yêu thương, Ngày hội Bánh chưng xanh, Văn nghệ mừng Đảng đón xuân, mô hình Nông dân – Người cha đỡ đầu.... Hội Nông dân toàn quận đã tặng hàng trăm suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đại diện Hội Nông dân phường An Khê phát biểu tham luận về công tác an sinh xã hội, góp phần tạo việc làm và giảm nghèo cho hội viên. Ảnh: T.N.

Năm 2024, Hội Nông dân quận Thanh Khê tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả "Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị.



Ông Nguyễn Văn Ấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn quận Thanh Khê 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.N.

Để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, quận Hội và Hội Nông dân 5 phường duy trì 5 điểm bán trái cây sạch; tổ chức 6 Phiên chợ sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm do nông dân tự sản xuất; vận động hội viên thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"....



Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Ấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn quận Thanh Khê qua 6 tháng đầu năm 2024.

"Hội Nông dân quận Thanh Khê cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; quan tâm công tác phát triển hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường nắm tình hình tư tưởng nhân dân; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2024", ông Ấn đề nghị.