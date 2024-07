Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Cụm thi đua số 5 đạt nhiều kết quả đáng mừng

Đến dự Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 (cụm thi đua số 5) còn có bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 của cụm thi đua số 5. Ảnh: Huỳnh Xây

Cụm thi đua số 5 gồm 13 tỉnh, thành phố (gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) thuộc khu vực miền Tây Nam bộ. Trong đó, có 4 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau) thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

Theo báo cáo của cụm thi đua số 5, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội trong cụm quán triệt sâu rộng đến các cấp Hội việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị "Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới", Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn công tác Hội, phong trào nông dân của từng địa phương.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" tại các cấp Hội ngày càng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 của cụm thi đua số 5. Ảnh: Huỳnh Xây

Đặc biệt, trong cụm đã xuất hiện nhiều mô hình "Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú" hình thành từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giúp thu hút, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, có thu nhập cao tham gia, tạo sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác, liên kết, thi đua sản xuất, kinh doanh. Đây thực sự là mô hình có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, nông dân, giúp dẫn dắt các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp phát triển.

Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo... tiếp tục được các cấp Hội triển khai có hiệu quả.

Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Vai trò của các cấp Hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội ngày càng được phát huy.

Những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân 13 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 5 đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, phần lớn các địa phương đều thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, kể cả các chỉ tiêu tưởng chừng như không thực hiện được cũng hoàn thành sớm.

"Mới 6 tháng đầu năm nhưng các địa phương ở cụm thi đua số 5 đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu cho năm 2024. Đây là tín hiệu rất phấn khởi. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi biểu dương Hội Nông dân 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL" - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nói.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đại diện Cụm thi đua số 5 trao bảng tượng trưng tặng căn nhà nghĩa tình cho nông dân. Ảnh: Huỳnh Xây

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, kết quả trên rất đáng mừng sau 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Và đây cũng là 6 tháng đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Riêng về phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và phong trào "Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" tại các cấp Hội, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng vui mừng khi các địa phương thực hiện rất tốt.

"Trong chuyến khảo sát vừa rồi ở Bến Tre, Cà Mau và Bạc Liêu, khi đến hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tôi nhận thấy nông dân rất đoàn kết làm giàu, có tinh thần hỗ trợ rất cao, để cùng phát triển kinh tế tập thể" - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Về các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn giao cho các đơn vị chuyên môn nghiên cứu hỗ trợ. Riêng về các trung tâm dạy nghề, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chỉ đạo các địa phương cần củng cố, phát huy hết các công năng, không riêng về việc dạy nghề.

Đối với nguồn vốn của hội viên nông dân từ chương trình ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội đang có nhu cầu rất lớn, cần tăng cường thêm, đặc biệt là chương trình cho vay giải quyết việc làm. Ý kiến này của các địa phương rất xác đáng nên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới đây sẽ có đề xuất với Chính phủ.

Ngoài ra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ trình Chính phủ về đề án đưa nông dân xuất sắc đi học tập tại nước ngoài, nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể. Đây là mấy chốt để tái cơ cấu nông nghiệp nên rất được Chính phủ quan tâm...