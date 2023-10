Đà Nẵng: Nông dân phường Hòa Xuân “làm đẹp” cho các tuyến đường đô thị văn minh

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố, bà Huỳnh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, ông Mai Đức Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Xuân... cùng chi hội trưởng các chi hội, cán bộ, hội viên và nhân dân Khu dân cư số 24.

Hội Nông dân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) phát động xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh” năm 2023. Ảnh: T.N.

Ông Hồ Đắc Lành – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân phát biểu tại buổi lễ: "Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn, Hội Nông dân phường chọn tuyến đường Trung Lương 14 (Khu dân cư số 24) để phát động xây dựng mô hình điểm "Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh" năm 2023.



Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các cấp Hội đoàn thể, cùng chi hội trưởng các chi hội, cán bộ, hội viên và nhân dân Khu dân cư số 24. Ảnh: T.N.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" của TP Đà Nẵng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023)".



Ông Hồ Đắc Lành – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.N.

Tại buổi lễ, các chi hội trưởng chi hội nông dân trong phường thực hiện ký cam kết xây dựng mô hình điểm "Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh" với những việc làm cụ thể như: chấp hành tốt Luật an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; tuyệt đối không lấn chiếm lòng lề đường, các công trình công cộng để sinh hoạt, kinh doanh; không dán quảng cáo rao vặt trên các trụ điện, cây xanh, tường rào... làm mất mỹ quan đô thị và tiếp tục thực hiện các nội dung trong Chương trình "Thành phố 4 an".



Bà Huỳnh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ bày tỏ mong muốn mô hình xây dựng tuyến đường điểm sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn. Ảnh: T.N.

Đồng thời, Hội Nông dân phường Hòa Xuân thành lập Tổ thực hiện xây dựng mô hình "Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh" tại tuyến đường Trung Lương 14. Các thành viên trong tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tham gia xây dựng tuyến đường trở thành tuyến đường về an toàn – văn hóa – văn minh theo tiêu chí an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường góp phần hình thành nếp sống văn hóa – văn minh trên khu dân cư.



Các chi hội trưởng nông dân ký cam kết xây dựng “Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh” năm 2023 tại tuyến đường Trung Lương 14 – Khu dân cư số 24. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chi hội trưởng Chi hội nông dân số 24 phấn khởi nói: "Chúng tôi rất đồng tình với mô hình điểm mà Hội Nông dân phường đã phát động và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả. Hằng tuần, mỗi hội viên và nhân dân sẽ ra quân Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp; dọn vệ sinh, phát quang cây xanh, che khuất tầm nhìn của lái xe; không để chậu cây làm cản lối đi lại, lấn chiếm vỉa hè; không có quảng cáo, rao vặt trái phép; không có hội viên nông dân và con hội viên nông dân vi phạm an toàn giao thông... góp phần tạo nên một diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp".

Hội Nông dân phường Hòa Xuân thành lập Tổ thực hiện xây dựng mô hình “Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh” tại tuyến đường Trung Lương 14. Ảnh: T.N.

Việc phát động xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn phường Hòa Xuân. Ảnh: T.N.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân cùng tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Trung Lương 14.



Bà Huỳnh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ chia sẻ: "Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Hòa Xuân cần tích cực tuyên truyền, vận động nông dân, nhân dân trên địa bàn cùng chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến đường điểm theo kế hoạch; cán bộ hội viên nông dân phải là những tấm gương để mọi người noi theo, tích cực tham gia các phong trào; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ chi hội xây dựng thành công và nhân rộng mô hình "Tuyến đường an toàn – văn hóa – văn minh"; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn mỗi năm mỗi chi hội xây dựng một đoạn đường điểm và duy trì đoạn đường cũ".