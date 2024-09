Hội Nông dân Phú Yên sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện nhiệm vụ vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng và phấn đấu hoàn thành các chương trình mục tiêu, chỉ tiêu nông thôn mới và giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên được giúp đỡ xây dựng mái ấm, để thoát nghèo bền vững. Ảnh: M.N.

Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với chuỗi giá trị, tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có bước phát triển mới, tạo sức lan tỏa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn.



Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên và các cấp hội kịp thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới 48 chi, tổ hội nghề nghiệp; 11 hợp tác xã và 7 Tổ hợp tác; có 13 hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản.

Mô hình chăn nuôi bò của hội viên nông dân xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho thu nhập ổn định. Ảnh: M.N.

Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 2 liên hiệp hợp tác xã, 189 hợp tác xã, 63 tổ hợp tác đang hoạt động, 4 Quỹ tín dụng nhân dân, các hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; có 267 sản phẩm OCOP của 116 chủ thể được công nhận, với 10 sản phẩm đạt 4 sao, 257 sản phẩm đạt 3 sao, số hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP có mặt trên thị trường trong và ngoài nước.



Điển hình như: Hợp tác xã Nông nghiệp An Nghiệp với sản phẩm gạo thơm Hoa Vàng; Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Phước với sản phẩm dầu đậu phộng Xuân Phước; Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Phong với sản phẩm rượu tằm Hòa Phong; Hợp tác xã Du lịch cộng đồng An Mỹ (huyện Tuy An) với sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Mộc Miên Rooky garden, và nước lau sàn sinh học Đồng Din của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din (huyện Phú Hòa); bột hạt sen Hòa Đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng (huyện Tây Hòa)…

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn qua đó giảm nghèo bền vững.... Ảnh: P.Y.



Theo Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, thời gian tới các cấp hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Trung ương Hội, Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, định hướng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn năm 2021 - 2025.



Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới được nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hơn nữa trên cơ sở các chi, tổ hội nghề nghiệp; thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Hội viên nông dân xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên được tạo điều kiện vay vốn các tổ chức tín dụng phát triển sản xuất. Ảnh: M.N.

Vận động nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, mô hình ứng dụng công nghệ số; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.



Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển thêm sản phẩm OCOP gắn với phát triển các làng nghề, nghề truyền thống, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và nông nghiệp…