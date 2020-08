Đà Nẵng: Thêm bé 8 tuổi nhiễm Covid-19

Trường hợp 1 là bệnh nhân (BN) N.N.Q (nam, SN 1990, trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Từ ngày 23 - 25/7, BN đi làm tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng. Tối 26/7, BN đến địa điểm khách sạn cách ly tại quận Sơn Trà, gặp 2 đồng nghiệp.

Trường hợp 2 là BN N.V.T (nam, SN 1982, trú tổ 9, Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Sáng 11/7, BN đi một mình từ Quảng Nam ra Đà Nẵng bằng xe khách Quảng Đà đến nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Tối 24/7, BN ăn tối tại quán cơm đối diện Khoa cấp cứu, BV Đà Nẵng (đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Trường hợp 3 là BN N.T.H (nữ, SN 1953, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 12 - 18/7, BN chỉ ở nhà. Ngày 18/7, BN được đưa đến cấp cứu tại BV Đà Nẵng. Sau đó, BN chuyển đến BV Gia đình,

Trường hợp 4 là BN T.T.H.T (nữ, SN 1982, trú tổ 15, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ngày 21/7, BN đưa chồng đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng. Từ ngày 21 - 23/7, BN ở tại BV Đà Nẵng chăm sóc chồng và không về nhà. BN đi mua đồ ăn ở đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Ngày 24/7, BN về nhà, rồi đi làm tại Trường Mầm non Búp Sen Vàng. Ngày 25/7, BN đi thăm bà ngoại tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Tối 25/7, BN đến nhà anh trai tham dự sinh nhật và có tiếp xúc với anh trai và chị dâu cùng 10 người khác rồi về nhà.

Chiều 26/7, BN tham dự đám cưới ở nhà hàng Biển Xanh tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và có tiếp xúc với 20 đồng nghiệp. Ngày 29/7, BN được em rể đưa đến Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để khai báo y tế.

Trường hợp 5 là BN T.T.P.L (nữ, SN 1986, trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Ngày 18/7, BN đi chấm thầu tại BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ngày 19/7, BN đi lễ nhà thờ Tam Tòa (đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và đi chấm thầu tại BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 21/7, BN đi lấy cao răng tại Phòng khám nha khoa Lâm Thanh Phong II (đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); đi làm móng tay tại tiệm tóc Thu (đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Từ ngày 20 - 24/7, BN đi làm tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ngày 25/7, BN chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ngày 26/7, BN mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), đi lễ nhà thờ Tam Tòa.

Ngày 27/7, BN mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung, phường Thanh Bình). Từ ngày 27 - 31/7, BN đi làm tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và có ghé nhà chị ruột tại đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 2/8, BN đổ xăng tại cây xăng gần BV. Trên đường về nhà bệnh nhân có mua đồ tại siêu thị VinMart gần trường Hoàng Diệu, đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Buổi trưa hàng ngày đi làm, BN có về nhà chị ruột tại đường Mỹ Đa Tây 2, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Trường hợp 6 là BN Đ.M.T (nam, SN 1980, trú khu chung cư K3, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. BN đang làm bảo vệ tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (đường Tôn Đức Thắng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu). Buổi trưa và tối những ngày đi làm, BN ăn tại nhà ăn của Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Ngày 21/7, BN cùng vợ đi chùa Linh Ứng, Đà Nẵng. Ngày 27/7, BN chở vợ đi chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu).

Trường hợp 7 là BN L.Q.A.Q (nam, SN 2012, trú đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Trưa 26/7, BN đi ăn cùng hàng xóm ở quán ăn gần nhà, sau đó về nhà chơi game cùng em trai.

Trường hợp 8 là BN N.T.H (nữ, SN 1966, trú nhà con trai tại đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Ngày 11/7, BN bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng thăm gia đình con trai tại địa chỉ nhà nêu trên. Ngày 12/7, BN đi ô tô cùng chồng vào Quảng Ngãi dự đám giỗ tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đến chiều về lại Đà Nẵng.

Ngày 14/7, BN đưa chồng vào cấp cứu tại BV đa Khoa Gia Đình và sau đó chồng được nhập viện cho đến ngày 17/7. Ngày 20/7, chồng BN được xuất viện nên cùng về ở tại nhà con trai. Từ 21 - 23/7, BN chăm sóc chồng tại nhà con trai.

Ngày 27/7, BN được con trai chở đến Trung tâm y tế (TTYT) quận Hải Châu để khám. Ngày 2/8, BN được con trai chở đến khám tại TTYT quận Sơn Trà.

Trường hợp 9 là BN L.T.L.H (nữ, SN 1972, trú đường Hà Đặc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Ngày 20/7, BN về nhà bố chồng làm đám giỗ tại đường Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, tiếp xúc với những người trong gia đình nhà chồng.

Từ ngày 20 - 22/7, BN đi làm tại Trường Mầm non Trúc Quỳnh, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ngày 23/7, BN đi chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, sau đó tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh.

Ngày 24/7, BN đến nhà bố chồng. Ngày 25/7, BN đi chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, có ghé qua cửa hàng để mua hàng, rồi về nhà. Ngày 28/7, BN cùng chống đến Trạm y tế phường An Hải Bắc.

Trường hợp 10 là BN M.T.G (nữ, SN 1968, trú đường Cao Xuân Dục, phường Thuận Phước, quận hải Châu). Chồng BN làm nghề đánh cá nên BN có đi qua cảng cá Thọ Quang bán cá khoảng từ 3h - 5h hàng ngày. BN có đi chợ Đống Đa (đường Lương Ngọc Quyến, phường Thuận Phước) trung bình 2-3 lần/tuần.

Từ ngày 20 - 24/7, BN chăm bố ruột tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 11 là BN M.T.V (nữ, SN 1972, trú đường Mỹ Khê 6, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Ngày 19/7, BN chăm sóc bố tại BV Đà Nẵng. Ngày 25/7, BN tham dự đám cưới tại nhà hàng Phì Lũ (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Sau đó, BN đến nhà chị tại đường Cao Xuân Dục, phường Thuận Phước.

Từ ngày 26 - 31/7, BN ở nhà và thường xuyên đi chợ Phước Mỹ và chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Ngày 28/7, BN đến địa chỉ 145 Nguyễn Trung Trực, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và đến nhà chị tại đường Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Trường hợp 12 là BN N.T.C.V (nữ, SN 1988, trú tổ 46 Trương Định, phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Từ ngày 20 - 24/7, BN đi làm tại Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (số 5 khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà), tiếp xúc với BN số 437 và 24 người trong tổ làm việc.

Ngày 25/7, BN tham dự tiệc thôi nôi tại quán gỏi cá Bé Vân (729 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê). Ngày 29/7, BN có đi chợ Mân Lập (phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Trường hợp 13 là BN P.T.T (nữ, SN 1934, trú đường Đỗ Anh Hàn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Từ ngày 19 đến 25/7, BN đến chăm sóc chồng tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 14 là BN M.T.L (nữ, SN 1968, trú đường Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Từ ngày 19 - 25/7, BN chăm sóc bố tại BV Đà Nẵng. Buổi sáng các ngày từ 19 - 25/7, BN đi chợ Mai ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và tập thể dục tại đường Lê Văn Lương, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cùng 3 người bạn.

Từ ngày 26 - 31/7, BN tiếp tục tập thể dục tại đường Lê Văn Lương rồi về nhà.

Trường hợp 15 là BN N.T.B.T (nữ, SN 2008, trú K38 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Từ lúc được nghỉ hè ngày 11/7, BN chỉ ở nhà và qua nhà ông, bà ngoại chơi. Ngày 27/7, BN bị tai nạn gãy tay, được bố đưa đến khám và nhập viện tại TTYT quận Hải Châu.

Trường hợp 16 là BN M.T.P.N (nam, SN 2008, trú đường Trương Chí Cương, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Ngày 14, 16, 21, 23/7, BN đi học tại Trung tâm ILA (số 244 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung , quận Cẩm Lệ).

Ngày 13, 14, 15/7, BN và bố có đưa em đi học tại Trường Mầm non Smax Kid (90/1 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Sau đó, BN có vào trong trường, vào trong lớp của em BN, ngồi đọc truyện. Sau đó, BN được bố đưa đến địa chỉ 33 Lê Quang Hòa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và quán cà phê bên cạnh.

Ngày 24/7, BN được bố chở đến nhà ông bà nội ở đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn chơi và có tiếp xúc với ông, bà nội cùng gia đình người bác ruột.

Ngày 26/7, BN được bố chở đến nhà ông bà ngoại ở địa chỉ 215 Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu.

Trường hợp 17 là BN T.T.C.T (nữ, SN 1998, trú Ký túc xá sinh viên Phía Đông Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn).

Từ ngày 17 - 25/7, BN chỉ đi học rồi về Ký túc xá tiếp xúc với 4 bạn cùng phòng. Ngày 25/7, BN đi học tại Trường Đại học Đông Á.

Chiều 25-29/7, BN chỉ ở khu Ký túc xá cùng 4 bạn cùng phòng, sau đó có xuống căn tin Ký túc xá để mua đồ uống rồi trở về phòng.

Trường hợp 18 là BN N.V.C (nam, SN 1927, trú đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê).

Ngày 23 - 29/7, BN nhập viện điều trị tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 19 là BN N.T.H (nữ, SN 1982, trú tổ 3, Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Từ 5 - 21/7, BN cùng 2 chị thay nhau chăm sóc bố tại BV Đà Nẵng. Ngày 21/7, bố BN xuất viện, về nhà tại thôn An Tân, xã Hòa Phong. BN có ghé qua nhà bố thăm và có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 22/7, BN tiếp xúc với giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm và con cô giáo.

Ngày 23/7, BN đi họp tại Trường Mầm non Hòa Phú (khoảng 28 người); đến uống quán cà phê ở ngã 3 xã Hòa Phú, Hòa Vang; gặp 2 người con chú ruột tại thôn An Tân, xã Hòa Phong.

Ngày 28/7, BN đi mua đồ tại tạp hóa Hiền Cho và tạp hóa Tuyết Hùng (Tổ 1, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong). Trong thời gian trước khi đi cách ly, BN có đi chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, Hòa Vang).

Trường hợp 20 là BN (nữ, SN 1985, trú tổ 3, Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Từ 5 - 21/7, BN chăm bố tại BV Đà Nẵng. Ngày 21 - 25/7, BN ăn cơm một ngày tại Công ty Huy Thạch.

Ngày 25 - 26/7, BN cùng chồng đi xe máy về nhà bố chồng tại thôn Vịnh Giang, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngày 27/7, BN đi chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, Hòa Vang. Trong ngày, BN đi công chứng tại Tổ công chứng hồ sơ một cửa UBND xã Hòa Phong, Hòa Vang.