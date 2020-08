Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế khu vực có 6 người trong một gia đình mắc Covid-19

Ngày 27/8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực có 6 người trong 1 gia đình mắc Covid-19.

Theo đó, Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ 61, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đoạn từ nhà số 2 đến nhà số 48 đường Hồ Huân Nghiệp, giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14 nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thiết lập vùng cách ly y tế khu vực tổ 61, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly khu vực này ít nhất là 14 ngày, kể từ ngày xác định ca dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm theo Điểm b, Khoản 4, điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-CP này 30/9/2010 của Chính phủ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 24/8, Sở Y tế Đà Nẵng ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 1017, N.T.B (nữ, 68 tuổi, trú 16 Hồ Huân Nghiệp, Mỹ An).

Đến ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng công bố thêm 7 ca mắc mới trên địa bàn, trong đó có 5 ca là người nhà của bệnh nhân số 1017. Cụ thể, bệnh nhân P.Q là chồng của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân P.T.T.T (nữ) là cháu nội của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân P.V.C (nam) là con trai của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân Đ.T.T.L (nữ) là cháu ngoại của bệnh nhân 1017; bệnh nhân P.T.B (nữ) là con gái của bệnh nhân 1017. Cụ thể, bệnh nhân P.Q là chồng của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân P.T.T.T (nữ) là cháu nội của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân P.V.C (nam) là con trai của bệnh nhân số 1017; bệnh nhân Đ.T.T.L (nữ) là cháu ngoại của bệnh nhân 1017; bệnh nhân P.T.B (nữ) là con gái của bệnh nhân 1017.