Dabaco báo lãi trước thuế đạt 857 tỷ đồng, lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 'khủng' năm nay

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê và tổng hợp báo cáo của Bộ NN-PTNT, tính đến thời điểm cuối tháng 12/2024, đàn lợn cả nước có khoảng 31,08 triệu con (bao gồm khoảng 4,48 triệu lợn con chưa tách mẹ), tăng khoảng 3,3% (đạt 97% so với kế hoạch năm 2024), đàn gia cầm khoảng 575,1 triệu con (đạt 100,4% so với kế hoạch năm 2024). Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8,26 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm 2023; trong đó thịt lợn hơi là 5,16 triệu tấn, tăng 6,6%; thịt gia cầm hơi 2,43 triệu tấn, tăng 5,4%. Sản lượng sữa tươi 1,23 triệu tấn, tăng 6,0%; trứng 20,2 tỷ quả, tăng 5,0%.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp năm 2024 ước đạt 21,5 triệu tấn (tăng 3,4% so với năm 2023), trong đó thức ăn cho lợn chiếm 55,3% (11,9 triệu tấn), thức ăn cho gia cầm chiếm 40,9% (8,8 triệu tấn), còn lại 3,7% là thức ăn cho vật nuôi khác.