Đặc sản giòn tan, thơm lừng, béo ngậy "gợi thương, gợi nhớ" ở vùng đất cố đô Ninh Bình

Đến Ninh Bình, du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như: gỏi nhệch, bún mọc Kim Sơn, miến lươn, ốc núi, mắm tép Gia Viễn, thịt dê... Trong đó, món ăn bình dân chưa ai đặt chân đến mảnh đất cô đô này mà chưa từng ăn thử: đó là cơm cháy.

Món cơm cháy Cung Đình do Công Ty TNHH MTV sản xuất và phân phối An Phú sản xuất. Ảnh: NVCC

Cơm cháy Cung Đình được nấu bằng lò hơi, lò sấy cháy giúp tăng sản lượng mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: NVCC

Ban đầu, cơm cháy được nấu bằng nồi gang, bếp củi. Tuy nhiên, sau này do nấu theo cách truyền thống sản lượng không đáp ứng được với nhu cầu của người tiêu dùng, nên với công nghệ hiện đại ngày nay cơm cháy được nấu bằng lò hơi, lò sấy cháy giúp tăng sản lượng mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng của sản phẩm. Tại huyện Kim Sơn, món cơm cháy Cung Đình do Công Ty TNHH MTV sản xuất và phân phối An Phú sản xuất vừa ngon, lại rất chuẩn vị.

Ở Ninh Bình, cơm cháy là món ăn được người dân làm và bán quanh năm. Ảnh: NVCC

Món cơm cháy thoạt nhìn có vẻ rất đơn sơ, giản dị nhưng để tạo ra thứ quà đặc biệt này là cả một quá trình kỳ công. Đầu tiên là việc chọn gạo, nấu cơm chát phải là gạo tẻ thơm, hạt trắng đều, nhặt sạn và vo sạch vảy trấu sót lại rồi đem nấu chín.

Cơm chín tỏa mùi thơm thì lấy ra dát mỏng trên chảo gang dày khoảng 0,5cm, kích thước 10cm x 15cm, bắc lên bếp tiếp tục xoay tròn nồi khoảng 15 - 20 phút, duy trì nhiệt độ ổn định cho tới khi cơm khô, một mặt trắng tinh của hạt cơm, một mặt có màu vàng rơm để khi nhìn thấy người ta liên tưởng đến đồng lúa đang vào mùa chín vàng rộ là được.

Nấu cơm là công đoạn quan trọng nhất. Khi cơm đủ độ dẻo, cháy mới mềm, ngon. Sau khi tạo cháy, lấy ra sấy hoặc phơi khô, bảo quản trong túi nilon, đặt nơi khô, thoáng. Khi nào ăn thì đem ra chiên giòn. Dầu ăn hoặc mỡ lợn được đổ vào chảo đun sôi sau đó thả cơm cháy vào.

Lượng dầu ăn phải đủ ngập cơm cháy cần chiên. Chiên cho tới khi miếng cơm cháy nổi trên mặt chảo dầu thì vớt ra, lúc này cơm cháy mới bảo đảm độ xốp, giòn và thơm nhất. Cơm sau khi đem chiên sẽ được phết lên một nước sốt và ruốc xe nhỏ, người ta gọi là chà bông.

Ở Ninh Bình, cơm cháy là món ăn được người dân làm và bán quanh năm. Cơm cháy mùa nào sẽ có đồ ăn kèm mùa nấy. Vào mùa nóng, những miếng cơm cháy giòn rụm được ăn cùng chà bông. Mùa đông, đặc sản này thường được ăn kèm với các loại nước sốt, đặc biệt là nước sốt dê cho ấm người, đậm vị.

Dù là cách ăn kiểu gì, người thưởng thức vẫn cảm thấy ấn tượng và khó quên được hương vị đậm đà thơm ngon không thể cưỡng ấy. Cùng với thưởng thức tại chỗ, du khách có thể mua về nhà ăn hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân.