Đại hội đại biểu Hội Nông dân các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam: Hướng đến xây dựng người nông dân thời kỳ 4.0

Hoạt động của Hội Nông dân đã đi vào thực chất, hiệu quả

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, có sự tham gia của 259 đại biểu, đại diện cho hơn 160.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên có chung nhận định: Với sự chủ động, nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả quan trọng; phát huy rõ nét vai trò chủ thể, trung tâm trong xây dựng nông thôn mới; có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và phong trào nông dân cả nước nói chung.

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tham quan gian trưng bày nông sản tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội ND tỉnh Thái Nguyên tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, nhất là cần ưu tiên quan tâm đến đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở, chi hội.

"Đổi mới phương pháp tập hợp hội viên trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội" – đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Các cấp Hội trong tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nông dân. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hồng Nhân

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Lương Quốc Đoàn lưu ý các cấp Hội trong tỉnh phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; đời sống, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nông dân, thể hiện trách nhiệm của mình đối với nông dân, hiểu nông dân và vì nông dân; những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương để có cơ sở và chủ động trong tham mưu, đề xuất xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Thái Nguyên đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thái Nguyên khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Ngô Thế Hoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Nông dân Hà Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết sản xuất

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng như kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội, bầu Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII... Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn mà tổ chức hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Yêu cầu các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Hà Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028.