Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí mở tài khoản giao dịch trên "sàn"

Ông Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội NDVN cho rằng, ở các tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều rào cản phát triển kinh tế nông nghiệp, nguyên nhân do tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị còn yếu, tiêu thụ hàng hoá nông sản chủ yếu tại chợ truyền thống, sản phẩm thô “sáng tươi chiều héo”, người dân vẫn có thói quen ăn thịt nóng chứ chưa quen dùng thịt mát như các nước phát triển.

Trong cơ chế thị trường hội nhập, người nông dân yếu thế nhất nên vẫn phải dựa vào thị trường truyền thống, nhưng trong tương lai nông dân sẽ ngày càng khó khăn khi các hình thức thương mại hiện đại phát triển, và nếu không thay đổi cách thức sản xuất, tiêu dùng thì sẽ bị đẩy khỏi cuộc chơi.

Lợi thế của Việt Nam là có nhiều đặc sản vùng miền, ở đâu cũng có nhưng chưa được chú trọng khai thác, trong khi gần đây chúng ta lại nghiêng về hô hào phát triển quy mô lớn, khiến thế mạnh đặc sản vùng miền đôi lúc bị bỏ quên, trong khi ra nước ngoài khách hàng rất thích. Thậm chí, nhiều sản phẩm đặc sản có thể đăng kí nhãn hiệu, làm thương hiệu quốc gia.

Tổ trưởng Tổ thảo luận số 2 nêu một số vấn đề cần thảo luận tại Đại hội VIII.

Bên cạnh đó, Việt Nam có nền ẩm thực phong phú lành mạnh, cảnh quan đẹp, người Việt Nam hoà hiếu…, đó chính là những thế mạnh của chúng ta khi hội nhập quốc tế, nên tôi cho rằng nông dân cần tham gia mạnh mẽ hơn trong việc phát huy giá trị lịch sử văn hoá, đặc trưng vùng miền. Hà Nội hiện đã đưa vấn đề này vào quy hoạch phát triển Thủ đô. Nếu thực hiện tốt thì vai trò dẫn dắt, kết nối của Hội ND sẽ thể hiện rất rõ.

Ông Dương Hùng Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng (Tổ thảo luận số 9) đề xuất, Đại hội cần làm rõ thêm nội hàm của tiêu chí về mở 500.000 tài khoản giao dịch. Cần nói rõ hơn về tài khoản giao dịch mua hay bán. Bởi Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cũng đang vận động cán bộ công chức mở tài khoản để tham gia mua bán cùng bà con nông dân trên sàn thương mại điện tử thì đó cũng là một hình thức mở tài khoản.

Trong khi đó, bà con nông dân cũng mở tài khoản bán nông sản trên các sàn thương mại điện tử. Vậy thì, chỉ tiêu mở 500.000 tài khoản thì trong đó chưa nêu rõ. Nếu đăng ký tài khoản mua thì rất dễ, nhưng chúng ta có thực mua hay không hay chỉ lập ra cho đủ chỉ tiêu để đó



Thứ hai, đối với chỉ tiêu số 10, 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế. Đây là tiêu chí khó, không thể làm được, nhất là với địa phương còn khó khăn như Cao Bằng. Tuy đã được Nhà nước quan tâm tạo điều kiên hỗ trợ cho các hộ nghèo nhưng còn những hộ gia đình cận nghèo và mới thoát nghèo thì điều kiện kinh tế của họ cũng chưa đủ để tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu phát biểu tại các tổ.

"Hàng năm, chúng tôi có kết hợp với bên BHYT để đi tuyên truyền vận động bà con hội viên hội nông dân nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Bởi, hội viên hội nông dân chủ yếu là những bà con vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Theo tôi, cần có tỷ lệ phù hợp hơn ví dụ 80-90%. Hoặc có những cơ chế, chính sách đặc biệt cho những địa phương còn nhiều khó khăn như Cao Bằng chúng tôi", ông Hùng nói.

Thứ ba là chỉ tiêu số 13, theo ông Hùng, 30% hội viên trở lên tham gia THT, HTX. Đây là tiêu chí chưa rõ, không hiểu hàm ý của tiêu chí là 30% trên tổng số hội viên nông dân hay 30% hội viên hội nông dân tham gia trong các THT, HTX.

Cho ý kiến về vấn đề tổ chức Đại hội Chi hội, ông Lường Thế Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu (Sơn La) cho hay: Với một địa bàn nhiều chia cắt như Mộc Châu, việc tổ chức Đại hội Chi hội đối với chúng tôi rất khó thực hiện. Chưa kể việc sinh hoạt chi hội tôi thấy nhiều nơi chưa thống nhất, và còn cồng kềnh, liệu có thể xem xét đưa ra quy định sinh hoạt chi hội nên gọn nhẹ, 3 tháng/lần để tiết kiệm thời gian, công sức cho hội viên mà vẫn đảm bảo hoạt động của Chi hội.



Hay chỉ tiêu 100% hội viên có thẻ bảo hiểm y tế, đối với địa bàn như Mộc Châu cũng tương đối khó thực hiện, do sắp tới Mộc Châu sẽ lên thị xã. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí, thế nhưng thực tế nhiều xã của Mộc Châu vẫn vô cùng khó khăn.

"Hiện Mộc Châu mới chỉ đạt 88% tỷ lệ hội viên có bảo hiểm y tế, dù chỉ còn 12% nhưng để đạt được con số 100% là rất khó" – ông Quynh bày tỏ.

Cùng chung quan điểm, ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông cho rằng: Đại hội chi hội cực kỳ vất vả, bởi hệ thống văn bản, quy trình chưa thực sự thống nhất và có hướng dẫn đầy đủ, do đó cần nghiên cứu có nên đưa nội dung này vào chỉ tiêu hay không. Chỉ tiêu này liệu có giống như một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ VII, khi chúng ta đề ra nhưng không thực hiện được, dễ trở thành bất cập, hạn chế của nhiệm kỳ.

Ông Hồ Gấm cũng kiến nghị việc thành lập Ủy ban Kiểm tra trong tổ chức Hội chỉ nên dừng lại ở cấp tỉnh, bởi triển khai xuống cấp thấp hơn rất khó thực hiện do thiếu người, thiếu chi phí, thiếu thời gian.

Về đề xuất đối với việc tỉnh giảm biên chế, ông Đặng Tiến Giang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho hay đối với Sóc Trăng chỉ tiêu biên chế của Hội Nông dân tỉnh do Tỉnh ủy giao về cơ sở là giảm. Chúng tôi đề nghị Trung ương Hội Nông dân sau khi xem xét điều chỉnh điều lệ sửa đổi, ban hành chúng ta có ý kiến với cấp trên làm sao có sự thông thoáng đối với tổ chức Hội Nông dân cấp cơ sở.

"Như các đồng chí thấy công việc của Hội Nông dân cơ sở khá là nhiều. Cơ chế phối hợp các sở, ngành, phòng ban, quận, huyện đối với các thị thành có 3 – 4 đồng chí, qua đó việc thực hiện công tác phối hợp để tuyên truyền rồi tổ chức tới chi tổ hội khó thực hiện bởi con người còn hạn chế…", ông Giang nói.

Ông Dương Hùng Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng có những ý kiến sát thực tiễn cho Đại hội.

Ông Y Khâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng cơ bản thống nhất báo cáo trình đại hội. Tuy nhiên, theo ông Khâm chỉ tiêu thi đua thứ 14 ghi hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 1.000 HTX nông nghiệp. "Chúng ta chỉ phối hợp, tuyên truyền hội viên nông dân tham gia vào tổ hợp tác và hợp tác xã, việc hỗ trợ thế nào thì chưa nói rõ, đề nghị nêu rõ ở phần giải pháp", ông Khâm nói.

Ngoài ra, chỉ tiêu 15 có 100% hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng chưa nêu giải pháp kiểm soát hội viên thực hiện thế nào. Do vậy, ông Khâm đề nghị nêu rõ trong giải pháp làm thế nào để có thể đánh giá được 100% hội viên tiêu thụ sản phẩm an toàn.