Đại tá Lê Xuân Minh lần thứ hai được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng

Như Dân Việt đã thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa quyết định điều động đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đáng chú ý, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình vào tháng 5/2020, đại tá Lê Xuân Minh cũng đã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Đại tá Lê Xuân Minh. Ảnh: Đ.X

Tại Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ sáng 15/8, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đánh giá: Từ khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đại tá Lê Xuân Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh năng lực thực tiễn, cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Lê Xuân Minh sinh năm 1976, quê huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện An ninh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (khoa Luật) và có nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng.

Đại tá Minh được nhắc đến như khắc tinh của tội phạm công nghệ cao và từng chỉ đạo phá án thành công các chuyên án phối hợp cùng Cục Điều tra liên bang Mỹ và Cơ quan phòng chống tội phạm nguy hiểm của Vương quốc Anh xử lý đường dây tội phạm xuyên quốc gia Mattefeuter trộm cắp thông tin thẻ tín dụng và mua hàng trái phép về VN; tham gia phá án, truy bắt các đối tượng làm thẻ tín dụng giả đầu tiên ở Việt Nam và hàng loạt vụ án lừa đảo đầu tư bán hàng đa cấp.

Đặc biệt, Đại tá Lê Xuân Minh cũng từng ghi dấu ấn trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc qua internet do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị Our City Hải Phòng với số tiền giao dịch khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng vào năm 2019.



Trong thời gian hơn 2 năm làm Giám đốc công an tỉnh Hoà Bình, đại tá Lê Xuân Minh cũng chỉ đạo phá nhiều vụ án được dư luận chú ý như vụ bắt giữ đối tượng cướp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở huyện Lạc Sơn năm 2020; tỷ lệ phá án thành công của Công an tỉnh Hoà Bình năm 2020 và 2021 cũng rất cao, giúp kéo giảm tình hình tội phạm, đảm bảo tốt an toàn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.