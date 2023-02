Quá trình điều tra bước đầu xác định, vào tháng 10/2015, H'Phia Je được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Liêng, huyện Lắk và được giao quản lý kinh phí của Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Liêng. Sau khi giữ chức vụ thì H Phia Je đã chiếm đoạt hơn 46 triệu đồng tiền quỹ của Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Liêng với mục đích để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với H'Phia Je về hành vi “Tham ô tài sản”

Ngoài lần chiếm đoạt trên, trong thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2021, H'Phia Je còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Liêng với tổng số tiền khoảng 54 triệu đồng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định, trong thời gian giữ chức vụ, H'Phia Je đã nhiều lần chiếm đoạt tổng cộng hơn 100 triệu đồng tiền quỹ của Hội Chữ thập đỏ để chi tiêu cá nhân.

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Tham ô tài sản” đối với H'Phia Je. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam đồng thời ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can.

Sau khi Viện KSND huyện Lắk phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lắk đã thi hành các quyết định và lệnh trên.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nơi ở của bị can

Quá trình khám xét tại nơi ở và nơi làm việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk đã phát hiện, thu giữ 1 xe máy, 1 CPU máy tính và các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lắk đang tiếp tục điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.