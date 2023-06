Dân ở Hà Tĩnh lội ao, bắt cá lóc, cá rô to bự, lên bờ nhiều người tranh nhau mua Dân ở Hà Tĩnh lội ao, bắt cá lóc, cá rô to bự, lên bờ nhiều người tranh nhau mua

Ngày 18/6, gia đình ông Nguyễn Trọng An, trú tại thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, (tỉnh Hà Tĩnh) hút ao, nhiều người lội xuống bùn, cầm rổ bắt cá lóc, cá rô to bự. Ông An bắt được hơn 100 kg cá các loại, giá cao, nhiều người tranh nhau mua.