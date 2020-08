Dân văn phòng mua laptop nhớ kỹ 5 kinh nghiệm này

Màn hình - Bàn phím

Nếu bạn thường xuyên di chuyển và dùng laptop trên ô tô, máy bay..., hãy tìm các mẫu máy dành cho doanh nhân với màn hình 12 hoặc 13 inch. Trong trường hợp bạn dùng ở nhà và văn phòng là chủ yếu, hãy mua máy có màn hình 14 - 15 inch, phù hợp hơn với cường độ sử dụng liên tục.

Dùng máy tính văn phòng.

Màn hình độ phân giải cao giúp bạn có thêm diện tích làm việc cho văn bản hoặc bảng tính. Không nên chọn các mẫu với màn hình 16:9 mà hãy nhắm tới các loại 16:10 (tương ứng 1.280 x 800 hay 1.440 x 900 px). Số điểm ảnh chiều dọc càng lớn sẽ cho phép bạn đọc tài liệu hay xem các trang web dễ dàng hơn và ít phải cuộn trang.

Do dân văn phòng nhập liệu nhiều nên bàn phím máy tính phải là loại có độ bền cao - ưu tiên các dòng laptop có thiết kế phím chiclet và chống nước. Riêng với touchpad, diện tích càng lớn càng tốt.



Cấu hình



Là dân văn phòng, bạn nên chọn các dòng máy với bộ vi xử lý Core i3 của Intel với tốc độ vận hành từ 1,6 đến 2,4 GHz. Nên ưu tiên các dòng lõi kép nếu túi tiền cho phép. Bộ nhớ RAM tối thiểu phải ở mức 2 GB - 4 G nếu định sử dụng Windows 7 hoặc Windows 8.

Tính bảo mật



Dữ liệu trong công luôn cực kì quan trọng với dân văn phòng. Vì vậy, nên tăng cường cho laptop một số giải pháp bảo mật như đầu đọc dấu vân tay, công nghệ mã hóa phần cứng TPM, phần mềm mã hóa dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các dịch vụ chống trộm cắp nếu có điều kiện.

Chống sốc tốt

Bạn nên lựa chọn những mẫu laptop đều cho phép chuyển đổi qua ổ SSD với khả năng chịu sốc tốt hơn hẳn đĩa cứng cơ truyền thống. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất có xu hướng tích hợp những công nghệ an toàn như cảm biến rơi tự do (để dừng đầu từ của đĩa cứng lại). Ngoài ra, bạn nên chọn các mẫu laptop có vỏ kim loại hoặc khung ma-giê bên trong. Đây là điều rất quan trọng để tránh các hỏng hóc do tác động ngoại quan.

Kết nối Wifi chuẩn

Wifi là tiện ích phải có đối với người dùng văn phòng. Chuẩn N sẽ cho bạn khoảng cách làm việc và tốc độ truyền dữ liệu tốt hơn nhiều. Nếu phải di chuyển nhiều, bạn nên chọn mua những mẫu máy có tích hợp khả năng truy cập 3G hoặc sắm thêm USB 3G bên ngoài, dù có tốn kém chút ít!