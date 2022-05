"Đạo chích" có 5 tiền án tiếp tục gây thêm nhiều vụ trộm

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố bị can Trần Văn Dũng (SN 1979, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng từng "cõng" 5 tiền án về tội danh này và tiếp tục bị bắt khi gây thêm 4 vụ trộm khác.