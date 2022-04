Đạo diễn James Cameron bật mí về "bom tấn" Avatar 2

Theo Deadline, ngày 28/4, Disney đã công bố đoạn giới thiệu đầu tiên cho phần tiếp theo của bộ phim "bom tấn" một thời Avatar do đạo diễn kỳ cựu James Cameron đảm nhận tại CinemaCon ở Las Vegas, Mỹ. Đồng thời, đơn vị sản xuất này cũng công bố tên chính thức của bộ phim là Avatar: The Way of Water. Bom tấn giả tưởng này dự kiến sẽ phát hành ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 14/12 và hướng đến Bắc Mỹ vào ngày 16/12.

Nhà sản xuất Jon Landau, người từng đoạt giải Oscar cho biết: "Một trong những thế mạnh của James Cameron chính là tính phổ quát và gần gũi trong kịch bản do ông ấy viết. Trung tâm của loạt phim gồm 4 phần là gia đình của Sully. Đó sẽ là những câu chuyện độc lập và có những ý nghĩa riêng.

Tuy nhiên, sự độc lập đó sẽ là những mảnh ghép để người xem có thể ghép lại, nhìn nó dưới góc độ một bộ phim sử thi lớn".

Avatar 2 sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2022. (Ảnh trong phim)

Tại CinemaCon, James Cameron cho rằng, mọi lời nói là dư thừa, hãy để cho mọi người thưởng thức tác phẩm tại rạp chiếu phim. Nhà làm phim từng đoạt giải Oscar cho biết, ông đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thiện những bước cuối cùng cho bộ phim. James chia sẻ những bộ phim mới đang đẩy giới hạn đi xa hơn nữa với tốc độ khung hình cao, độ phân giải 3D cao hơn và hiệu ứng hình ảnh thực tế hơn. "Tôi muốn chuyến trở lại hành tinh Pandora phải là một điều gì đó thực sự đặc biệt. Mọi cảnh quay đều được thiết kế cho màn hình lớn nhất, độ phân giải cao nhất và 3D sống động nhất hiện có. Tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết được vấn đề đó", ông nói.

Đoạn giới thiệu sẽ chạy độc quyền tại các rạp chiếu phim với Marvel's Doctor Strange trong Multiverse pf Madness, ra mắt vào tuần tới - bắt đầu từ ngày 4/5 trên quốc tế và ngày 6/5 trong nước. Điều đó đã thu hút những tràng pháo tay trong phòng. Đoạn giới thiệu Avatar 2 sẽ lên mạng sau đó một tuần.

Có gì trong trailer Avatar 2?

Trailer của bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 5 tới đây. Nội dung bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện Jake Sully (Sam Worthington) sống với gia đình mới của mình trên hành tinh Pandora. Khi một mối đe dọa từ phía ngoài vũ trụ, Jake phải hợp tác với Neytiri (Zoe Saldana) và quân đội của tộc Na'vi để bảo vệ hành tinh của họ.

Như đạo diễn Cameron từng hứa, Avatar 2 diễn ra trong và xung quanh đại dương. Sully nói: "Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, tôi luôn tâm niệm một điều: gia đình này là pháo đài của chúng tôi". Phần tiếp theo sẽ có nhiều sinh vật mới. Người Na'vi sẽ di chuyển trên các sinh vật như cá bay, giao tiếp với cá voi...

Bên cạnh đó, Disney sẽ phát hành lại Avatar gốc vào ngày 23/9 trên toàn cầu với âm thanh được làm lại. Avatar là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn thế giới với 2,8 tỷ USD.

Phần tiếp theo có sự tham gia của Sigourney Weaver, Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement và các ngôi sao khác.