Đạo diễn trẻ Việt Nam vừa đạt giải thưởng lớn tại LHP Quốc tế Singapore (SGIFF) là ai?

"The men who wait" của đạo diễn Trương Minh Quý đoạt giải Phim ngắn hay Đông Nam Á. (Ảnh: SGIFF)

Liên hoan phim quốc tế Singapore là nơi quy tụ nhiều đạo diễn trẻ của Đông Nam Á. Tại sự kiện này, Ban tổ chức trao giải cho cả những bộ phim đã hoàn thành lẫn các dự án đang phát triển.



Nhân vật chính trong phim "The men who wait" là những người đàn ông sống bên lề xã hội bị bỏ rơi trong sự đợi chờ, khát khao. Trương Minh Quý (sinh năm 1990) là một trong những nhà làm phim độc lập tài năng tại Việt Nam. Được biết, vị đạo diễn trẻ này đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí sản xuất từ hội đồng xét duyệt của quỹ WCF thuộc Liên hoan phim quốc tế Berlin cho phim "Nhà cây" (The Tree House).

Trước đó, đạo diễn Trương Minh Quý từng gây chú ý nhờ những dự án điện ảnh có dấu ấn cá nhân riêng biệt. Năm 2008, khi đang là sinh viên của lớp đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trương Minh Quý đã quyết định bỏ ngang để theo đuổi con đường trở thành một nhà làm phim độc lập.

Đạo diễn Trương Minh Quý. Ảnh: Mzung space

Tác phẩm của anh đã tham dự các chương trình Asian Film Academy (Liên hoan Phim Quốc tế Busan, 2012), Berlinale Talents (Liên hoan Phim Quốc tế Berlin, 2016) và trình chiếu tại các Liên hoan phim ngắn quốc tế uy tín như: Oberhausen (Đức), Clermont-Ferrand (Pháp), Les Rencontres Internationales Paris (Pháp).

Nội dung phim của đạo diễn Trương Minh Quý gắn bó mật thiết với quê hương Buôn Ma Thuột của anh. Thậm chí, diễn viên trong phim là bố, mẹ, bà… những người thân quen, yêu quý của vị đạo diễn 9x. Trọng tâm trong sáng tạo của Trương Minh Quý là hình ảnh và lời thoại được đặt trên biên giới giữa hiện thực và siêu thực, giữa cá nhân và phi cá nhân, đào sâu mối quan tâm tới sự tồn tại của con người trong bối cảnh thành thị và phi thành thị, văn minh và hoang sơ.

Một số bộ phim của Trương Quý như: "Thành phố của những tấm gương" (The City of Mirrors), "Déjà Vu", "Ai đó đang đi vào rừng"… được giới làm phim trong và ngoài nước đánh giá cao về tính thể nghiệm và sự táo bạo của nhà làm phim này.

Đạo diễn Phạm Hoàng Minh Thy - Ảnh: SGIFF

Dự án phim "Daughter of the Mountain God" (Con gái Sơn thần) của đạo diễn Phạm Hoàng Minh Thy đoạt giải Đồng đội (Fellowship) của SGIFF. Dự án này đã tạo được ấn tượng với Ban tổ chức nhờ tầm nhìn nghệ thuật độc đáo Phạm Hoàng Minh Thy. Dự án "Daughter of the Mountain God" (Con gái Sơn thần) kể về một nữ đạo diễn trẻ được một tên trộm dẫn đi tìm địa điểm quay phim ở một ngọn núi bị phá để dành đất cho các dự án xây dựng.

Minh Thy hiện đang theo học thạc sĩ phê bình lý thuyết điện ảnh. Cô có dự án "Live in Cloud - Cuckoo Land) làm chung với Vũ Minh Nghĩa. Dự án này được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn Orizzonti Short tại Liên hoan phim Venice 2020.

Hình ảnh phim Grandma's Broken Leg của Huỳnh Công Nhớ. (Ảnh: SGIFF)

Tiếp đó, phim "Grandma's Broken Leg" của đạo diễn Huỳnh Công Nhớ cũng đạt giải thưởng Trẻ của Ban giám khảo. Phim của đạo diện này được Ban tổ chức nhận xét là có tầm nhìn táo bạo, làm mờ giữa thực tế và hư cấu.

Được biết, 3 nữ đạo diễn trẻ của Việt Nam là Nguyễn Phan Linh Đan, Mai Huyền Chi và Phạm Hoàng Minh Thy đã tham gia Phòng thí nghiệm phim Đông Nam Á - một hoạt động của Liên hoan truyền thông Singapore năm nay (diễn ra từ ngày 25/11 đến 5/12). Trang báo chuyên về điện ảnh của Mỹ đánh giá 3 nhà làm phim trẻ đều theo đuổi những đề tài phim đa dạng về con người.