Đặt hàng con nghiện trộm xe máy để đổi ma túy

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Trường Hận (SN 1981, cư trú ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Trần Trường Hận.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 18/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Trần Trường Hận cùng 3 đối tượng có liên quan đang tàng trữ trái phép ma túy tại nhà.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện thu giữ 1 bọc ma túy tổng hợp dạng đá, có khối lượng trên 10 gram, nhiều xe máy và phụ tùng cùng giấy chứng nhận đăng ký xe máy có liên quan đến các vụ trộm trên địa bàn huyện Châu Thành và các nơi khác.

Kết quả điều tra ban đầu, Hận khai nhận, số ma túy bị lực lượng công an bắt quả tang do Hận mua của một đối tượng lạ (không rõ tên, địa chỉ cụ thể) ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; mục đích để bán và quy đổi ra các loại xe gắn máy do các con nghiện trộm để đổi lấy ma tuý.

Sau khi đổi được xe trộm, Hận rã các linh kiện của xe ra mang đi cất giấu nhiều nơi để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Được biết, Trần Trường Hận từng có tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Năm 2014, Hận bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 6 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Hận bắt đầu sử dụng và hoạt động mua, bán ma túy.