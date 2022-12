Trong thời đại của mình, Lionel Messi chỉ có 1 đối thủ cạnh tranh danh tiếng, đó là Cristiano Ronaldo, họ là 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới. Trong khi ở thời điểm này của World Cup 2022, bước vào vòng bán kết, chỉ có Messi là còn có cơ hội để tiếp tục bồi đắp thêm thành tích của mình trong việc đóng góp cho đội tuyển quốc gia Argentina, thì dễ dàng nhận thấy, dù có thể sẽ vẫn thi đấu, nhưng Ronaldo dường như đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn cấp độ câu lạc bộ.

Trong suốt 15 năm, lúc này hay lúc khác, 2 ngôi sao này thay nhau tỏa sáng. Họ đã làm nên những điều phi thường trong bóng đá. Về mặt tình cảm, rất nhiều người hâm mộ trên thế giới trong đó có Việt Nam yêu quý Messi hơn Ronaldo. Ở chiều ngược lại cũng vậy, điều đó là bình thường.

Nhiều người đã so sánh tầm vóc của 2 ngôi sao này, nhưng giống như mọi sự so sánh khác, nó luôn khập khiễng. Ví như nếu so sánh sự cống hiến cho đội tuyển quốc gia, thì rõ ràng Messi có lợi thế hơn Ronaldo khi xung quanh anh luôn là các cầu thủ rất hay của đội tuyển Argentina, có thể chia lửa với anh, có thể hỗ trợ anh tỏa sáng.

Trong khi ở rất nhiều trận đấu, chúng ta thấy Ronaldo đơn độc ở đội tuyển Bồ Đào Nha, giống như Davor Suker của Croatia những năm 1990 hay Lewandowski ở Ba Lan năm nay vậy. Kể cả so sánh những gì thuộc về tố chất riêng, như thể hình, thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân của 2 siêu sao này xem ai hơn ai cũng là điều phiến diện. Chúng ta chỉ có thể so sánh để thấy được sự khác biệt của họ mà thôi.

Cristiano Ronaldo.

Khi chúng ta hình dung về Ronaldo, đó sẽ là những hình ảnh về 1 cơ thể cơ bắp cân đối tuyệt đẹp và tràn đầy năng lượng, là hình ảnh anh bật lên đánh đầu với tầm cao mà xương hông của anh cao ngang đỉnh đầu hậu vệ đối phương, là những pha bứt tốc kinh hoàng …

Nhưng Messi lại không như vậy. Anh có thể hình ở dưới mức trung bình của các cầu thủ thế giới, cả về chiều cao và cơ bắp. Tốc độ chạy cũng không trên mức trung bình. Đã thế cách mà anh ta di chuyển trên sân đấu cũng không mấy tích cực khi anh dành nhiều thời gian cho việc đứng và đi bộ. Tuy có được những bàn thắng bằng đánh đầu nhưng khả năng không chiến của Messi chả ấn tượng gì.

Lionel Messi.

Rõ ràng, tố chất về thể lực, thể hình, tốc độ, sức mạnh của Ronaldo là vượt trội so với Messi. Để có được các tố chất đó, ngoài yếu tố cơ địa thiên bẩm, Ronaldo đã phải luyện tập rất nhiều. Đã có những bức ảnh của các phóng viên thể thao nước ngoài chụp Ronaldo ở 2 thời điểm khác nhau khi anh đang ở đỉnh cao phong độ cho thấy, chỉ sau 1 thời gian, các cơ bắp của anh đã phát triển hơn rõ ràng. Trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Ronaldo đã nói đại loại: Tài năng thiên bẩm chả là gì nếu không chăm chỉ luyện tập.

Ronaldo chăm chỉ tập luyện.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới, hoặc ngay cả các cầu thủ nghiệp dư cũng có thể học hỏi nhiều điều bằng cách xem các video ghi lại các tình huống xử lý bóng của các cầu thủ giỏi, của các thần tượng của họ trên mạng xã hội, đặc biệt là các động tác kỹ thuật đi bóng qua người. Vì dù môn bóng đá là 1 môn chơi tập thể, nó có rất nhiều nhóm động tác kỹ thuật cá nhân khác nhau, nhưng hấp dẫn nhất, tạo nhiều cảm xúc nhất vẫn là các động tác đi bóng qua người. Và trong đó, Ronaldo là cầu thủ có các động tác kỹ thuật đi bóng qua người vào loại thú vị bậc nhất trên thế giới. Anh có cách đánh lừa đối phương bằng những động tác giả liên tục, đảo chân, vê bóng, nhao người … khó lường, phức tạp và đầy sáng tạo. Để làm được những động tác này đòi hỏi bản thân Ronaldo phải luyện tập rất nhiều. Những động tác đi bóng qua người này rất hấp dẫn, được nhiều người muốn học tập. Đương nhiên, họ cũng phải vừa xem video, vừa luyện tập thực hành rất nhiều lần. Vì nếu không luyện tập, chắc chắn không ai có thể thực hiện ngay những động tác rất phức tạp đó được.

Trong khi đó, nếu xem lại ta thấy, gần như tất cả các động tác kỹ thuật đi bóng qua người của Messi chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ là những động tác kỹ thuật rất bình thường, rất đơn giản, không mới, và ai cũng đã từng thực hiện được trên sân đấu. Khi xem các video đó gần như chẳng học hỏi được mấy về góc độ kỹ thuật cá nhân. Vậy dựa vào cái gì mà Messi vẫn đi bóng qua người như vậy?

Messi là một thiên tài dắt bóng.

Những động tác kỹ thuật cá nhân của Messi cực kỳ chính xác, nó đủ về lực, về độ xoáy của quả bóng, được thực hiện bởi cảm giác bóng rất tốt của anh. Cơ bản là anh muốn trái bóng đi đâu thì nó sẽ đi đúng như thế. Cảm giác không gian của anh cũng cực tốt, như kiểu có camera 360 độ, điều này giúp anh có thể kiểm soát tình hình và đưa ra các quyết định chính xác nhất. Nhưng nếu chỉ thế thì có rất nhiều cầu thủ trên thế giới này làm được.

Quan sát các động tác qua người của Messi, ta thấy anh vượt qua các đối thủ bằng các động tác kỹ thuật không phức tạp nhưng luôn làm cho các đối thủ bị lỡ nhịp, từ nhịp di chuyển đến nhịp chuyển trụ. Có 1 cách lý giải, đó là chỉ Messi có, hay nói đúng hơn, là chỉ anh mới có khả năng cảm nhận về nhịp ở mức độ đó. Nhờ khả năng cảm nhận nhịp đặc biệt này, nên các động tác qua người của Messi tuy không phức tạp nhưng luôn làm cho các đối thủ bất lực vì lỡ nhịp trước đường đi bóng của anh.

Có 1 ví dụ về cảm nhận nhịp của cầu thủ đối phương, đó là động tác tỳ vai, một động tác kỹ thuật cơ bản trong bóng đá. Động tác này giúp cầu thủ giành lợi thế trong việc không chế quả bóng trong tình huống cả 2 đang cùng đuổi theo bóng. Nếu tốc độ cho phép cầu thủ được lựa chọn thời điểm sang người tỳ vai đối phương, thì cầu thủ sẽ chọn thời điểm nào? Trong kỹ thuật cơ bản, thời điểm tốt nhất để tỳ vai đối thủ là lúc chân phía vai bên kia của đối thủ đặt xuống đất làm chân trụ, khi đó, sau cú va chạm, đối phương sẽ không có cơ hội giữ thăng bằng và bị loại khỏi tình huống bóng. Thực hiện điều này đòi hỏi cầu thủ phải có cảm nhận về nhịp, ở đây là nhịp chạy của đối thủ. Để có cảm nhận về nhịp này cần cả năng khiếu và quá trình luyện tập. Nhưng như đã nói ở trên, trời đã phú cho Messi năng lực cảm nhận về nhịp đặc biệt tinh tế, điều đó giúp anh khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Và có cảm giác rằng, để cùng đạt tới đỉnh cao của thế giới, Ronaldo đã phải nỗ lực nhiều hơn Messi trong luyện tập, từ trau dồi các động tác kỹ thuật cá nhân đến luyện tập để nâng cao năng lực thể chất.

Sau World Cup 2022, chắn hẳn sẽ không bao giờ chúng ta được xem 1 đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu có Ronaldo nữa. Con đường trở lại đỉnh cao ở cấp độ CLB của anh cũng gần như khép lại. Đây sẽ là thời gian khó khăn trong cuộc đời Ronaldo. Nó khó khăn giống hệt như việc phải vượt qua trải nghiệm thất bại trước đội Maroc vậy. Cũng là bị loại, nhưng khi khóc sau trận thua Croatia, Neymar đã nhận được sự chia sẻ của nhiều người, kể cả từ con trai cầu thủ Perisic của Croatia. Hẳn điều đó sẽ giúp cho Neymar nhiều, không giống như những bước đi vào phòng thay đồ của Ronaldo sau trận gặp Maroc, anh đã khóc trong đơn độc.

Ronaldo khóc trong đơn độc.

Cho dù có thể có nhiều góc nhìn, nhiều tranh cãi hay đánh giá về Ronaldo, cả về bóng đá cũng như con người, nhưng có 1 thực tế, anh không chỉ là 1 tượng đài, mà còn là 1 tấm gương sáng về nỗ lực luyện tập, rèn luyện để bước lên đỉnh cao của thế giới.

Cảm ơn Cristiano Ronaldo.