Croatia vs Maroc: Trận đấu ít toan tính và nhiều cảm xúc

Có nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên tổ chức trận đấu tranh hạng Ba của World Cup hay không, trong đó có lý do rằng các đội bóng không còn đủ động lực thi đấu để bước vào trận đấu này. Đó là thực tế, giống như đội tuyển Brazin năm 2014, sau khi họ thua Đức 1 – 7 ở bán kết, họ bước vào trận tranh giải 3 một cách hời hợt và để thua 0 – 3 trước Hà Lan.



Nhưng đó là chuyện của các "ông lớn" trong bóng đá, mà các "ông lớn" thì không nhiều. Ở trận đấu tranh huy chương đồng World Cup 2022, các cầu thủ Croatia và Maroc còn nguyên động lực thi đấu, họ rất quyết tâm chiến thắng để dành HCĐ. Đây là trận đấu đầy ý nghĩa với họ. Hãy nhìn cách mà Luka Modric cùng đồng đội cũng như cổ động viên Croatia vui sướng thế nào khi trọng tài kết thúc trận đấu. Hãy nhìn cách các cầu thủ Maroc nuối tiếc và phản ứng về sự tính chính xác của một số quyết định từ trọng tài, chúng ta sẽ thấy được khát khao chiến thắng của họ ở trong trận này.

Đúng như dự đoán và giống như hầu hết các trận đấu tranh HCĐ World Cup trước đó, 2 đội bước vào trận đấu này với trạng thái cởi mở, và có ngay 2 bàn thắng trong 10 phút đầu tiên. Bàn thắng của Croatia là 1 pha phối hợp đá phạt mẫu mực. Perisic xuất phát ở vị trí rất xa giới hạn bẫy việt vị về phía sân nhà, vì vậy khi anh băng xuống khoảng trống phía sau hàng trung vệ của Maroc mà không việt vị và không có cầu thủ nào của Maroc theo kèm, đón quả bóng được đồng đội đá phạt treo vào đó, rồi đánh đầu ngược vào trong cho 3 đồng đội đã chờ sẵn ở khu vực trước cầu môn. Trung vệ Gvadiol của Croatia đã bay người đánh đầu ghi bàn thắng, kết thúc 1 pha phối hợp hoàn hảo. Đội Maroc ngay sau đó cũng có bàn thắng gỡ hòa khá may mắn.

Cuối hiệp 1, cầu thủ Mislav Orsic đã có cú cứa lòng đầy cảm giác vào góc cao khung thành đội Maroc, quyết định vị trí thứ 3 của giải cho Croatia. Đây là 1 phương án dứt điểm ưa thích đối với mọi cầu thủ tấn công, khi nhận được đường chuyền từ đồng đội với chiều lăn quả bóng và góc sút thuận lợi như vậy. Nó đặc biệt cảm xúc với cầu thủ dứt điểm khi có khá nhiều thời gian để đứng ngắm quá bóng mình vừa sút bay theo đường cong vào lưới đối phương.

Trong khi đội Croatia dù cởi mở về mặt chiến thuật, nhưng các cầu thủ Croatia thi đấu vẫn rất kỷ luật, khác với các cầu thủ Maroc, tâm lý vào trận cởi mở, thoái mái thể hiện rất rõ ở việc họ không duy trì được kỷ luật thi đấu. Các cầu thủ Maroc sử dụng kỹ thuật cá nhân đi bóng qua người nhiều hơn hẳn các trận trước. Các cầu thủ hậu vệ Maroc cũng thường xuyên cầm bóng qua người không cần thiết và khá nhiều lần họ để mất bóng nguy hiểm. Dường như khi được khuyến khích thi đấu cởi mở, đội Maroc đã hiện nguyên hình là 1 đội bóng châu Phi bởi tính ngẫu hứng trong thi đấu của các cầu thủ. Và rõ ràng, khi 2 đội thi đấu cởi mở, tấn công nhiều, có nhiều pha xử lý ngẫu hứng thì đó lại là các yếu tố để làm nên 1 trận đấu hay, mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người xem hơn nếu so sánh với 1 trận đấu bóng đá mà 2 đội thi đấu chặt chẽ.

Thực tế, từ đầu giải, với cả Croatia và Maroc, trận nào họ cũng phải đá như thể trận Chung kết. Các cầu thủ cả 2 đội đều đã phải rất nỗ lực thi đấu, đặc biệt là các cầu thủ chủ chốt của đội. Đến trận này, chúng ta đã chứng kiến ít nhất là 5 cầu thủ của cả 2 đội có dấu hiệu bị chấn thương bắp đùi, loại chấn thương không phải do va chạm, mà là do quá tải trong vận động. Giống như Croatia và Maroc, mục tiêu của những đội không nằm trong nhóm tiềm năng vô địch là đi sâu nhất có thể. Họ sẽ chiến đấu hết sức mình để được đá thêm từng trận tiếp theo sau vòng bảng. Chính vì vậy, được ra sân trong trận cuối cùng của giải, dù đó là trận tranh hạng 3 cũng là điều đáng tự hào. Và với nhiều cầu thủ, đây chính là trận đấu để đời của họ. Đó là lý do để số phận của quả bóng được dùng để thi đấu trong trận đấu này, thay vì được trọng tài thu lại, có vẻ nó sẽ được đưa về Maroc. Bởi vì qua TV, chúng ta thấy cầu thủ Bilal El Khannous số 24 của đội bóng này đã ôm khư khư quả bóng ngay sau khi kết thúc trận đấu, kể cả lúc anh cùng đồng đội lao đến "hỏi tội' trọng tài sau trận đấu, anh cũng không quên ôm nó.

Bilal El Khannous ôm khư khư quả bóng

Không như Cristiano Ronaldo, Luka Modric đã có 1 cái kết có hậu hơn rất nhiều. Chúc mừng anh và các đồng đội.