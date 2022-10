Năm 2018, nhận thấy môi trường nước lợ ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có thể nuôi được hàu nên anh Đỗ Văn Hoài đã quyết định đi tham quan một số mô hình nuôi hàu ở Nam Định và Ninh Bình để học cách nuôi. Về địa phương, anh mời chuyên gia về để khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật và tiến hành đầu tư nuôi hàu.

Mô hình nuôi hàu của anh Đỗ Văn Hoài (người ngoài cùng bên phải) ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Hoài cho biết: Nuôi hàu nước lợ khó khăn hơn rất nhiều so với nuôi hàu nước mặn, vì thế tôi phải thuê chuyên gia về khảo sát, nắm bắt lịch thủy triều lên xuống, kiểm tra chất lượng và dinh dưỡng trong nước của nhiều khu vực từ đó lựa chọn vị trí làm bè nuôi phù hợp.

Khó khăn nhất thời điểm lúc mới làm chính là việc lựa chọn con giống chất lượng bởi yếu tố này quyết định đến 80% thành công của mô hình. Rất may khi đó, tôi đã liên kết được với đơn vị chuyên sản xuất hàu giống tại tỉnh Ninh Bình để có được nguồn giống bảo đảm chất lượng tốt.



Do anh Hoài nuôi hàu ở vùng cửa biển nước lợ nên quá trình nuôi không tốn chi phí thức ăn bởi hàu là loài chuyên ăn sinh vật phù du, tảo biển, chỉ cần chọn những con giống tốt, da sáng, đều và đẹp là có thể yên tâm nuôi thả.

Mỗi bè nuôi hàu lớn, anh Hoài thiết kế rộng hơn 600m2, thường xuyên kiểm tra nồng độ nước để biết khi nào hàu sẽ ăn và khi hàu không ăn để xác định được thời gian thu hoạch. Năm đầu tiên, anh Hoài nuôi 20 vạn hàu giống, sau thời gian 16 - 18 tháng hàu sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi dây nuôi thu về 7- 9kg hàu và được thương lái thu mua với giá 11.000 đồng/kg.

Đối với hàu đã qua chế biến và được tách ra khỏi giá thể bán cho thương lái với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Vụ nuôi hàu thành công nhất của anh là năm 2020 khi xuất bán gần 800 tấn hàu thương phẩm, thu về hơn 7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi gần 3 tỷ đồng.

Mở rộng quy mô sản xuất, anh Hoài đã liên kết với 13 hộ nông dân khác cùng nuôi hàu với 40 bè trải dài 5km mặt nước với gần 70.000 dây nuôi. Theo anh Hoài: Hàu nuôi trong môi trường nước lợ cho chất lượng thịt thơm ngon hơn, nhiều bột hơn nuôi trong môi trường nước mặn nên khách hàng đặt mua nhiều hơn.

Vì vậy, khi liên kết sản xuất không chỉ giúp gia đình tôi đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng mà còn nâng cao thu nhập cho các gia đình khác, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 50 - 60 lao động thời vụ với thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phú cho biết: Mô hình nuôi hàu của anh Đỗ Văn Hoài đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Đảng ủy, UBND xã Nam Phú cũng tạo điều kiện cho các hộ tham gia liên kết nuôi hàu nước lợ được xây dựng các bè nuôi bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo Công an xã cùng lực lượng công an viên chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nhất là việc xây dựng các bè nuôi bảo đảm không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy để các hộ yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Địa phương cũng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tuyên truyền và vận động nhân dân tham quan, học tập mô hình nuôi hàu nước lợ của anh Hoài. Đây cũng là mô hình “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế mà Nam Phú sẽ tập trung nhân rộng trong thời gian tới.