Đây là tin xấu khiến ông Trump thất vọng hơn cả bị luận tội

PGA năm 2022 không tổ chức tại Câu lạc bộ Golf quốc gia của ông Trump ở Bedminster khiến cho Trump thất vọng thậm chí nhiều hơn khả năng bị luận tội lần thứ hai.

New York sẽ ngừng hiệu lực của mọi hợp đồng với công ty “Trump Organization” thuộc sở hữu của gia đình đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó là tuyên bố của Thị trưởng Bill de Blasio.

“Thành phố New York sẽ chấm dứt mọi hợp đồng với “Trump Organization”. Nếu công ty hoặc ban lãnh đạo của nó tham gia hoạt động tội phạm, chúng tôi có quyền huỷ hợp đồng”, Bloomberg dẫn lời Thị trưởng.



Chuyện ở đây nói về cuộc bạo loạn diễn ra vào ngày 6 /1 ở Washington, mà chính quyền thành phố coi là “kích động nổi dậy chống lại Chính phủ Mỹ”.

"Trump Organization” có hợp đồng với New York trị giá 17 triệu USD. Trước đó, có thông báo rằng quyết định của Hiệp hội Golf thủ chuyên nghiệp Mỹ (The Professional Golfers' Association of America) từ chối tổ chức PGA vào năm 2022 tại Câu lạc bộ Golf quốc gia của ông ở Bedminster khiến cho Trump thất vọng thậm chí nhiều hơn khả năng bị luận tội lần thứ hai.

“Việc tổ chức PGA ở Bedminster sẽ làm hỏng thương hiệu PGA of America và gây nguy cơ cho khả năng của tổ chức trong việc thực thi nhiều chương trình và duy trì sứ mệnh lâu năm của chúng tôi”, Giám đốc PGA Jim Richerson tuyên bố.

"Những sự kiện bi thảm hôm thứ Tư khiến chúng tôi cảm thấy rằng không thể tiến hành giải đấu ở Bedminster nữa. Thiệt hại có thể rất to lớn và không thể sửa chữa nổi. Cách thực tế duy nhất là rời đi”, ông Seth Waugh CEO của PGA of America tuyên bố.