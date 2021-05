ĐBSCL: Xâm nhập mặn sẽ giảm hay tăng, các tỉnh cần lưu ý điều gì để lấy nước ngọt?

Diễn biến và dự báo nguồn nước mùa khô năm 2020- 2021 về ĐBSCL xấp xỉ so với trung bình 10 năm gần đây.

Lưu lượng bình quân tháng 1-2021 tương đương so với trung bình và có cao hơn so với năm kiệt 2015- 2016 và 2019- 2020, nhưng lưu lượng bình quân từ tháng 2 đến 5-2021 cao hơn trung bình nhiều năm do điều tiết của thủy điện và mưa xuất hiện sớm trên lưu vực ở tháng 4 và 5.