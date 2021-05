Đê Hữu Hồng vừa cải tạo đã nứt: Hà Nội cấp phép hạng mục xây dựng bỏ qua cảnh báo?

Đê vừa nâng cấp tốn 300 tỷ đồng đã nứt

Mới đây, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về sự cố nứt dọc mặt đê và mặt hành lang thượng lưu đê Hữu Hồng tại K46+160, địa phận xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Theo đó, đoạn đê Hữu Hồng tại K46+160 xảy ra sự cố nứt dọc mặt đê và mặt hành lang thượng lưu, kích thước vết nứt dài 25,8m, khe nứt rộng 0,5-4cm. Chiều sâu vết nứt đo thủ công khoảng 30cm.

Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời có nguy cơ sạt trượt toàn bộ mái cơ đê phía thượng lưu, ảnh hưởng đến an toàn đê điều dân sinh trong khu vực.

Mặt đê Hữu Hồng, đoạn qua huyện Đan Phượng đang bị đứt gãy nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi mùa mưa lũ 2021 đang đến gần. (ảnh Ngọc Hải)



Nguyên nhân được xác định do Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng chủ đầu tư dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng đang triển khai thi công hạng mục ép cọc cừ móng trạm bơm nước thô gây ra.

Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đan Phượng đã phối hợp với Hạt quản lý đê Đan Phượng, UBND xã Liên Hà cắm biển cảnh báo hạn chế xe cơ giới lưu thông qua khu vực.

Sự cố khiến cho nứt dọc hành lang cơ đê phía thượng lưu dài 25,8m, chiều rộng vết nứt từ 0,5- 4cm, nứt dọc mặt đê dài 27m, chiều rộng vết nứt 1- 3cm. (ảnh Ngọc Hải)

Đồng thời, lập biên bản kiểm tra hiện trường, đánh giá sự cố, yêu cầu Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng dừng thi công trong phạm vi sự cố, đảm bảo an toàn đê điều. Công ty chỉ được phép triển khai thi công tiếp khi khắc phục xong và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề nghị Sở Nông nghiệp, Chi Cục phòng chống thiên tai chỉ đạo giải quyết, đảm bảo an toàn đê điều và dân sinh trong mùa mưa bão.

Ý kiến bất nhất của Bộ NN-PTNT...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng Cục phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản gửi TP Hà Nội xác định, đoạn đê xảy ra sự cố tại K46+160 là trọng điểm đê điều xung yếu năm 2021. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm.

Do đó yêu cầu thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tổ chức cắm biển cảnh báo sự cố, phân luồng giao thông, không cho người, phương tiện đi vào khu vực sự cố để đảm bảo an toàn.

Đồng thời khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xác định giải pháp xử lý từ đầu, đồng thời huy động vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý, không để sự cố phát triển thêm; Tăng cường giám sát, lắp đặt hệ thống quan trắc theo dõi diễn biến sự cố, kịp thời xử lý ngay các tình huống bất lợi, ảnh hưởng đến an toàn đê…

Phần thi công hố móng trạm bơm nước thô nằm tại vị trí K46 + 160, trong quá trình thi công đào móng, ép cọc đã khiến cho mặt đê Hữu Hồng bị nứt gãy. (ảnh Ngọc Hải)

Đáng chú ý, theo tìm hiểu PV Dân Việt, trước đó (tháng 4/2016), Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản ý kiến về vị trí, phương án xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng.

Văn bản của đơn vị này đã khuyến cáo, vị trí dự kiến (đoạn đê Hữu Hồng K46+160 xây dựng công trình thu - trạm cấp nước thô đê Hữu Hồng nằm ở khu vực bãi sông hẹp, đê sát sông (đã phải đầu tư xây dựng kè bảo vệ phía ngoài) liên quan trực tiếp đến tuyến đê cấp I bảo vệ cho Thủ đô. Trong quá trình xây dựng và vận hành công trình, nếu công trình có nguy cơ mất an toàn thì cũng là nguy cơ mất an toàn của tuyến đê. Vì vậy, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng phù hợp (nơi có bãi sông rộng, cách xa đê) để đảm bảo an toàn đê điều.

Thế nhưng, đến ngày 23/12/2020, Tổng Cục phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) lại có văn bản thống nhất UBND TP Hà Nội về việc thi công hạng mục công trình thu và trạm bơm nước thô bãi sông Hồng tại vị trí đoạn đê Hữu Hồng tại K46+160.

Hà Nội cấp phép bỏ qua cảnh báo?

Đến ngày 04/01/2021, Hà Nội quyết định cấp phép thi công công trình thu và trạm bơm nước thô tại vị trí trên dẫn đến nứt dọc mặt đê, đe dọa an toàn đê điều dân sinh trong khu vực.

Thực tế, sự cố nứt dọc mặt đê và mặt hành lang thượng lưu đê Hữu Hồng tại K46+160, địa phận xã Liên Hà, huyện Đan Phượng đã xảy ra khi Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng thi công các hạng mục xây dựng được cấp phép trên.

Được biết, công trình thu - trạm cấp nước thô được xây dựng tại khu vực bãi sông, tương ứng K46+130 đến K46+280 đê Hữu Hồng, Đan Phượng, Hà Nội.

Công trình có 2 hạng mục mương thu nước, dài 55m và 18 m; chiều dài khuôn viên nhà trạm dài 79,3m dọc theo đê; nhà trạm bơm có kích thước mặt bằng 16,5 x 25,4m, cách chân đê khoảng 20m, cao trình đáy bể hút -3,5m, cao trình sàn nhà trạm +16m, cao trình mái nhà trạm +27,95m, kết cấu bê tông cốt thép, gia cố móng bằng cọc ly tâm. Thời gian cấp phép thi công thực hiện đến hết 31/5/2015.

Quyết định cấp phép do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền ký, ban hành ngày 04/01/2021.