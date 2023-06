Liên quan đến vụ phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội bị hành hung giữa Thủ đô, ngày 7/6, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có công văn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Công an quận Đống Đa, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa để đề nghị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Clip phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội bị hành hung giữa Thủ đô.

Cụ thể, công văn nêu rõ, theo thông tin từ Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí, vào hồi 14 giờ 25 ngày 6/6/2023, nhóm phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội trong khi đang tác nghiệp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 19 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã bị một số đối tượng cản trở tác nghiệp và hành hung.

Trong đó, phóng viên quay phim T.T.C đã bị đánh đập dã man ngay trên đường phố, bị thương tích nghiêm trọng. Sau khi bị tấn công, các đồng nghiệp đưa phóng viên T.T.C đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vẫn bị các đối tượng truy đuổi, uy hiếp.

Dù phóng viên T.T.C đã nằm gục trên lòng đường, hai đối tượng này vẫn tiếp tục tấn công phóng viên.

Hiện tại, phóng viên T.T.C bị đa chấn thương vùng gáy, lưng, đầu, cổ và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Hội Nhà báo TP Hà Nội khẳng định, đây là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật.

Việc các đối tượng hành hung phóng viên diễn ra trong những ngày báo chỉ cả nước và Thủ đô đang chuẩn bị kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng không thể chấp nhận được.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên nhà báo, đề cao sự nghiêm minh, tinh thần thượng tôn pháp luật, Hội Nhà báo TP Hà Nội đề nghị lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa, Công an phường Ô Chợ Dừa chỉ đạo, điều tra xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật trong vụ việc nêu trên.

Cũng liên quan đến vụ việc này, sáng 7/6, theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, đơn vị hiện đang tạm giữ, củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng có hành vi cản trở, hành hung phóng viên T.T.C.

Trao đổi với PV Dân Việt, một phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 25 phút chiều ngày 6/6.

Cận cảnh hình một trong những chấn thương của phóng viên T.T.C sau khi bị hành hung.

Khi đó, nhóm phóng viên chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các.

Việc tác nghiệp bình thường được nhiều cửa hàng khác phối hợp, tuy nhiên một đối tượng đã xông ra lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã phóng viên quay phim T.T.C.

Sau đó, có thêm một đối tượng khác từ cửa hàng gần đó cũng tham gia hành hung. Kể cả khi có người can ngăn và phóng viên T.T.C đã nằm gục trên lòng đường, hai đối tượng này vẫn tiếp tục tấn công.