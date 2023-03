Đề xuất Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ với xe trong nước

Đề xuất giảm tiếp tục phí trước bạ 50% đối với xe trong nước

Lý do đề xuất được đưa ra là thị trường tiêu thụ ô tô trong 2 tháng qua suy giảm, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 1/2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường là hơn 17.300 xe, xe du lịch giảm 49%, xe thương mại giảm 59% và xe chuyên dụng giảm 62% so với tháng 12/2022, trong đó, xe lắp ráp trong nước tiêu thụ tháng 1/2023 là 8.000 chiếc, giảm 54% so với tháng trước.

Các tỉnh, nơi nắm giữ 100% phí trước bạ lại đối với xe hơi, nhà đất, nay họ lại đề xuất giảm phí trước bạ với xe trong nước (Ảnh minh hoạ)

Phương án để kích cầu được lựa chọn là gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% phí trước bạ. Đề nghị Chính phủ ban hành trong quý I hoặc quý II/2023.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) nêu thực tế, siết tín dụng, lãi suất tăng khiến thanh khoản thị trường bị thu hẹp. Các doanh nghiệp ôtô đang gồng mình đối mặt tình trạng hàng tồn kho tăng cao, sức mua giảm mạnh.

Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cũng nêu thực trạng tiêu thụ xe giảm kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí bị sụt đơn hàng. Trong ngắn hạn, nếu sức mua không cải thiện, thị trường không tăng trở lại, để giảm bớt áp lực tồn kho, các hãng sẽ khó duy trì nhịp sản xuất ổn định, buộc phải giảm công suất, nhân công. Điều này tác động trực tiếp tới lao động, việc làm, từ đó ảnh hưởng tới xã hội.

Hiệp hội VAMA cho hay, các hãng đang điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất, đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi với người mua để tái cân bằng cung cầu. Nhưng theo các hiệp hội, chỉ dựa vào nguồn lực và các giải pháp kích cầu riêng lẻ của từng đơn vị, sẽ không đủ để tạo sức bật giúp thị trường xe trong nước tăng trưởng trở lại bền vững.

Thực tế, viêc giảm 50% lệ phí trước bạ không giúp giảm giá xe do phí trước bạ áp dụng theo giá khung cố định, có điều chỉnh khi giá bán doanh nghiệp đăng ký thay đổi từ 12-20% so với giá cũ. Tuy nhiên, việc phí trước bạ giảm 50% sẽ giúp người mua giảm chi phí lăn bánh khi mua xe mới hiện là 10-12%.

Trong năm 2021-2022, Chính phủ cũng giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, điều này đã thúc đẩy tiêu dùng, mua sắm xe tăng mạnh, giảm tồn kho xe của doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, việc giảm phí trước bạ cũng gặp phải phản ứng dữ dội từ doanh nghiệp nhập khẩu xe từ nước ngoài, nhiều tổ chức, doanh nghiệp ô tô châu Âu tại Việt Nam dã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải giảm cả cho xe nhập khẩu từ nước ngoài để tạo cạnh tranh.

Không đợi đến khi Chính phủ cho phép giảm phí trước bạ 50%, hiện nay nhiều hãng xe đã giảm 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm tiền trực tiếp vào giá xe tương đương số tiền phí trước bạ, đơn cử như nhiều dòng xe của Honda, Trường Hải, Thành Công. Khách mua xe thời điểm này có thể lợi hơn trước từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.