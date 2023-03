Ngày 29/3, Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM có buổi làm việc với Sở GDĐT TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Gần 1.300 trẻ mầm non và giáo viên chưa được nhận hỗ trợ

Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM làm việc với Sở GDĐT TP.HCM về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Ảnh: MQ

Tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP.HCM) cho biết, việc triển khai các chính sách hỗ trợ cần được hiểu và thực hiện thống nhất trên các địa bàn để đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học sinh bởi Nghị quyết số 105/2020/NĐ-CP (ngày 8/9/2020) của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non có phạm vi thực hiện trên cả nước. Trong khi đó, Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND (ngày 9/12/2021) của HĐND TP.HCM về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp được thực hiện trong phạm vi TP.HCM.

Ông Bình đánh giá, thực tế vẫn còn địa phương chưa quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ, chưa đưa vào dự toán năm 2023. Đồng thời, công tác thông tin cho các cơ sở giáo dục cũng chưa thực hiện bài bản nên hiệu quả triển khai còn hạn chế.

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, hiện có 84 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện hồ sơ hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 105. Trong đó, có 57 cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được hưởng trợ cấp (chiếm tỷ lệ gần 68%) với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, gồm: TP.Thủ Đức 9 cơ sở, huyện Củ Chi có 44 cơ sở, huyện Nhà Bè có 4 cơ sở. Bên cạnh đó, còn nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được hỗ trợ, như: TP.Thủ Đức có 12 cơ sở, huyện Củ Chi có 7 cơ sở và huyện Bình Chánh có 1 cơ sở.

Theo bà Điệp, các cơ sở mầm non độc lập chưa được hưởng trợ cấp phần lớn là do không đủ 30% số trẻ là con công nhân. Ngoài ra, một số nhóm lớp giải thể, tạm ngưng hoạt động hoặc không có nhu cầu hưởng trợ cấp.



Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: MQ

Hiện tại, TP.HCM có 6.151 trẻ em là con công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ theo Nghị quyết 27. Trong đó, hơn 5.000 trẻ đã được hưởng trợ cấp với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng đến từ TP.Thủ Đức, huyện Nhà Bè, quận 12… 1.063 em chưa được hỗ trợ ở các địa bàn, như: Huyện Hóc Môn, quận Gò Vấp... Các trường hợp chưa được hỗ trợ chủ yếu do chưa hoàn tất hồ sơ.

Đối với chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, hiện có 508 giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập trong khu công nghiệp, khu chế xuất nộp hồ sơ hỗ trợ. Trong đó, có 212 giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất đã được hưởng trợ cấp với số tiền hơn 870 triệu đồng. 296 giáo viên mầm non chưa được hỗ trợ. Nguyên nhân giáo viên chưa được hưởng chính sách này là do nhóm lớp phụ trách không đủ 30% số trẻ là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ, do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm học 2021 - 2022 có nhiều cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất tạm dừng hoạt động trong thời gian dài. Tình hình giáo viên, trẻ mầm non tại đây cũng không ổn định, do đó, không có trường hợp nào đủ điều kiện để hưởng chính sách theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM

Bên cạnh đó, số lượng giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ chưa cao vì hầu hết các nhóm, lớp phụ trách không đủ 30% số trẻ là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất; trình độ đào tạo của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục có thêm những chế độ chính sách hỗ trợ cho trẻ, giáo viên mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian tới.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nga, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM đề xuất Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nâng cao số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, bà Nga cho rằng, ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, hiện TP.HCM còn có loại hình khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cụm công ty trong các khu dân cư. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng này chưa được thụ hưởng chính sách. Do đó, bà Nga đề xuất các sở, ngành nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng để đáp ứng nhu cầu người lao động.

Ngoài ra, các sở, ban ngành cũng cần xem xét, nghiên cứu tăng thời gian hỗ trợ cho học sinh. Bởi theo bà Nga, quy định hiện nay, trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ 9 tháng/năm học. Trong khi đó, với đặc thù là con công nhân, trẻ phải đi học 12 tháng/năm học (thời gian nghỉ hè công nhân vẫn có nhu cầu gửi con để đi làm), do đó, cần có chính sách mở rộng thời gian được nhận hỗ trợ cho trẻ.