Dịch Covid-19 khiến khách du lịch quốc tế giảm hơn 60%

Ngày 15/10, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2020. Theo báo cáo, lĩnh vực du lịch, do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong 9 tháng đầu năm 2020, nhìn chung các chỉ tiêu đều giảm mạnh: Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3.686.779 lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37,5 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 233.000 tỷ đồng, giảm 53,76% so với cùng kỳ năm 2019.



Du khách hưởng ứng kích cầu nội địa, du lịch Sapa vào ngày cuối tuần tháng 10/2020. Ảnh: Thanh Hà.



Tổng cục Du lịch thời gian qua cũng đã thẩm định 547 hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành, trong đó cấp mới 186 giấy phép, đổi 133 giấy phép, thu hồi 227 giấy phép, cấp lại 1 giấy phép. Hiện nay cả nước có 2.657 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong đó có 970 doanh nghiệp cổ phần, 24 doanh nghiệp liên doanh, 1.656 công ty TNHH và 7 doanh nghiệp tư nhân. Có 26.404 hướng dẫn viên, trong đó có 16.939 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 8.531hướng dẫn viên du lịch nội địa, 934 hướng dẫn viên du lịch tại điểm.



Bên cạnh đánh giá về du lịch, Bộ VHTTDL cũng cho biết, đến nay đã đưa 340 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định 08 nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia; đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 12 địa điểm. Ký, gửi hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái" theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triển khai xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng "Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan Phim Việt Nam"; xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật tổ chức Liên hoan Phim, Tuần phim; sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi; sản xuất phim đặt hàng hiện hành và quay tư liệu các sự liện lớn của đất nước.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng cho hay, hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và xây dựng các thông tư quy định chi tiết. Xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật 2021-2030. Hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện"; Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...