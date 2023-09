Em Hà Huyền My (5 tuổi) rạng rỡ trong ngày lễ khánh thành "Điểm trường mơ ước". Trước đây, như bao bạn khác, Huyền My phải học trong lớp học xuống cấp trầm trọng. Em đã mong ngóng ngày được học điểm trường mới từ rất lâu. Huyền My bày tỏ: "Có điểm trường mới con vui lắm, con cảm ơn cô chú ạ".