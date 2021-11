“Điểm tựa” cho nhà nông Quảng Bình vượt khó

Tiếp vốn kịp thời

Là 1 trong những nông dân được Hội ND hỗ trợ, ông Hoàng Văn Hạnh (62 tuổi) ở thôn Xuân Sơn, xã Văn Hóa (Tuyên Hóa) cho biết: Thời điểm 2/2021 vừa qua, 2 trong số 3 con bò lai bị chết vì dịch viêm da nổi cục, ông cũng phát ốm, lo lắng đứng ngồi không yên.

"Nhà chỉ có 2 ông bà già. Tuổi tác cũng đã cao, không còn sức khỏe để làm việc nặng nhọc. Ngoài mấy sào ruộng trồng lúa, trồng màu, thì chỉ trông cậy cả vào đàn bò. Đàn bò là sinh kế của gia đình ông bà. Chính vì vậy,, 2 con bò lai sinh sản bị chết vì bệnh viêm da nổi cục, ông xót của phát ốm", ông Hạnh nói.

Sau khi bò bị chết, ông Hạnh tính chuyện vay mượn tiền của anh em, hàng xóm để mua lại bò tái đàn. Nếu mua bò nhỏ thì phải nhiều năm sau bò mới sinh sản. Còn mua bò đã sinh sản để nhanh có tiền trả nợ, thì cần số tiền lớn lên đến 50-60 triệu đồng. Biết vay mượn ai cùng lúc mấy chục triệu đồng bây giờ?

Nhiều hộ nông dân xã miền núi Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình được vay vốn Quỹ HTND đầu tư nuôi bò sinh sản. Ảnh: Tuấn Ngọc

Các cấp Hội ND trong tỉnh Quảng Bình đã vận động thành lập 56 tổ hỗ trợ, 42 điểm tiêu thụ, 6 gian hàng tiêu thụ nông sản cho nông dân, số lượng tiêu thụ gần 150 tấn các loại tôm, cá, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả..



Đang loay hoay với việc mượn tiền, tháng 9/2021, ông được Quỹ HTND cho vay 50 triệu đồng để mua bò tái đàn.

"Những lúc khó khăn như thế này, mà được xét cho vay là mừng lắm. Giờ chỉ mong đàn bò không bị dịch bệnh, suôn sẻ", ông Hạnh phấn khởi cho biết. Ông Hạnh tính, nếu không dịch bệnh, thì trong vòng 3 năm ông sẽ trả được nợ. Bởi 2 con bò lai ông mới mua đã sinh sản 3, 4 lứa, nên năm sau ông sẽ có bê con. Mỗi năm, 2 con bò sinh sản 2 con bê (mỗi con bán được khoảng 15 triệu đồng). 3 năm sau, ông sẽ trả được nợ.

Với thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm, gia đình ông Nguyễn Sỹ Lâm, xã Phúc Trạch (Bố Trạch) là điểm sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Lâm kể: "Năm 2006, tôi chạy ngược chạy xuôi vay ngân hàng, bạn bè được 20 triệu đồng xây chuồng nuôi gà. 2 năm đầu, do không nắm vững kỹ thuật, hơn 1.000 con gà giống tôi mua về chết hết sau một thời gian ngắn thả nuôi. Chính Hội ND xã Phúc Trạch đã giúp tôi tìm sách kỹ thuật, mời kỹ sư về mở các lớp tập huấn nên tôi mới thành công trong chăn nuôi".

Đang lúc bí vốn để mở rộng sản xuất, ông được Hội ND giúp vay 150 triệu đồng từ ngân hàng và Quỹ HTND. Có vốn, ông đầu tư nuôi heo, gà, mở dịch vụ kinh doanh, đến nay mỗi năm lãi ròng trên 300 triệu đồng.

Thực hiện nhiều mô hình

Với phương châm bám sát thực tế đời sống, sản xuất của người nông dân, các cấp Hội ND tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ những hộ nông dân nghèo, khó khăn vượt qua nghịch cảnh.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Bình cho biết: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong suốt gần 2 năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống, thu nhập của nông dân. Hội ND tỉnh đã chỉ đạo cấp hội cơ sở thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ và giải quyết.

Hội cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, những đối tượng dễ "tổn thương" do dịch bệnh gây ra.

Bên cạnh đó, các hoạt động, tư vấn, hỗ trợ nhằm "tiếp sức" nông dân về nguồn vốn Quỹ HTND. Để chia sẻ khó khăn với người nông dân, Hội cũng giảm 10% lãi phí Quỹ HTND.

"9 tháng năm 2021, Hội ND tỉnh đã giải ngân 44 dự án vay vốn Quỹ HTND cho 257 hộ vay, với hơn 12,5 tỷ đồng, trong đó gia hạn cho 2 dự án (số tiền 900 triệu đồng) gặp khó khăn do không tiêu thụ được sản phẩm, hỗ trợ cho 31 hộ nghèo với số tiền 350 triệu đồng. Hội ND các huyện, thành phố, thị xã giải ngân 19 dự án Quỹ HTND (chủ yếu là các mô hình chăn nuôi bò, lợn) với số tiền gần 1,7 tỷ đồng", ông Sỹ thông tin.