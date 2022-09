Phát hiện thi thể trong bao tải đang phân huỷ, nghi bị sát hại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/9, nguồn tin từ Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra sự việc người dân phát hiện có thi thể tại xã Sơn Thái.

Thi thể trong bao tải được người dân phát hiện tại Khánh Vĩnh.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, tối 20/9 người đi đường khi qua Quốc lộ 27C trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, ngửi thấy mùi thối nồng nặc, nghi có thi thể người nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, công an tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, thấy một bao tải màu xanh, bên trong chứa thi thể đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Nạn nhân được xác định là nam giới, không giấy tờ tùy thân (chưa thể xác định được độ tuổi), cao khoảng 1,6m, nặng chừng 60kg, mặc quần thun dài màu xanh đen (loại quần thể thao); khuôn mặt bị biến dạng.

Cơ quan chức năng nhận định người này tử vong khoảng một tuần, nhiều dấu hiệu nghi bị sát hại. Sau khi thực hiện các thủ tục liên quan, khám nghiệm hiện trường, tử thi, thi thể được giao chính quyền địa phương tổ chức lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lẻn vào phòng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự Triệu Tạ Mềnh (ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Anh ta bị cáo buộc vào rạng sáng 19/9 đã lẻn vào phòng ngủ ở một bungalow (là một hình thức lưu trú dành cho các du khách, được thiết kế theo kiểu nhà một tầng, có diện tích nhỏ và kết cấu hết sức đơn giản) của nữ hướng dẫn viên du lịch.

Nạn nhân khi đó ở một mình và bị anh ta khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cô gái 29 tuổi sau đó trình báo sự việc tới công an đồng thời liên hệ luật sư bảo vệ quyền lợi. Cảnh sát vào cuộc, triệu tập Mềnh lên làm việc và anh ta đã thừa nhận hành vi của mình.

Luật sư của nạn nhân, ông Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) cho hay trong hôm nay (21/9), cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định với nữ hướng dẫn viên.

Lời kể của một trong 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: “Thấy mọi người bỏ chạy, tôi chạy theo”

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Thị Kim Dung (quê Đồng Nai, quản lý hơn 40 người ở sòng bài Lucky 88, đóng ở Campuchia) chia sẻ với phóng viên: "Chiều 17/9, tôi thấy mọi người bỏ chạy tán loạn về phía cổng công ty. Không hay biết chuyện gì, thấy mọi người chạy, tôi cũng chạy theo và được công an phía Campuchia hỗ trợ đưa đi".

Lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 92 người từ Campuchia về Việt Nam, trong số đó có 71 người tháo chạy khỏi casino Lucky 88 đóng trên địa bàn Campuchia. Ảnh: CTV

Chị Dung chia sẻ thêm, công việc của chị phải quản lý hơn 40 người, chủ yếu xem mọi người làm việc có nghiêm túc hay không. Chị nói, biết là công việc này lừa đảo nhưng phải làm, vì không làm thì không đủ chỉ tiêu, qua 6 tháng không đủ chỉ tiêu thì phải đền hợp đồng.

Nói về hoạt động của các nhân viên tại đây, chị Dung thổ lộ: "Chỉ tiêu hồi đầu của các nhân viên mới qua phải làm việc 150% thời gian, về sau giảm còn 125%. Nếu không làm nổi buộc phải tăng ca".

Đặng Thị Hiền (quê Cà Mau, 1 trong số 71 người Việt làm việc tại casino ở Campuchia) thổ lộ: Làm ở công ty này hở tí là bị phạt. Làm không được hay không đủ chỉ tiêu sẽ bị bán qua công ty khác. Nhóm của chị Hiền làm việc tại công ty này gồm có 4 người. Trong quá trình làm việc 1 người vô tình gác chân lên ghế đã bị quản lý công ty bán qua công ty khác. Hiện nhóm 3 người còn lại của chị Hiền vẫn chưa liên lạc được với người bị bán kể trên.

Cụ thể về tính chất công việc của mình, chị Hiền chia sẻ: Hàng ngày chị ngồi gọi khách hàng để mời người ta nạp tiền vô game bằng hình thức gọi điện khách hàng trên Tiktok. "Alô, em chào anh chị, em bên công ty nhà phát hành Tiktok Việt Nam". Sau đó chị kêu khách kết bạn Zalo, rồi chuyển qua bên "CEO 1".

"Chúng tôi chỉ ngồi điện thoại, còn bên "CEO 1" sẽ hướng dẫn khách các bước tiếp theo. Có rất nhiều người bị gạt, có người bị gạt đến hơn một tỷ đồng. Chúng tôi cảm thấy bứt rứt quá vì là người Việt lại đi lừa người Việt, chúng tôi cảm thấy không làm được nên… tháo chạy luôn", chị Hiền bộc bạch.

Theo lời chị Hiền, trong công ty một tổ trung bình có 10 người, sẽ thay phiên nhau gọi điện dẫn dắt khách nạp tiền vào. "Nó kêu khách nộp vô đi, xong nhiệm vụ này nó sẽ cho mình rút tiền, nhưng cuối cùng nộp càng nhiều càng chết. Thật sự, chúng tôi là những người làm chúng tôi biết. Dính vô chỉ có đường không còn nhà cửa", chị Hiền nói.

Cũng theo chị Hiền, tất cả mọi người ở đây hiện không ai có một ngàn nào trong túi. Chủ quản của công ty là tên Ly, hành chính tên Phong. "Tất cả những người đó là ôm tiền đi hết, không hỗ trợ cho nhân viên công ty", chị Hiền nói.

Chị Hiền mới vào công ty này làm 3 tháng, làm đủ tiền chuộc thân mới được về nhà. Tiền chuộc chị Hiền được biết hơn 2.000 USD. Quá trình làm nếu không đủ chỉ tiêu, chị Hiền sẽ bị bán với giá 3.000 USD.

"Cứ thế càng bị bán, công ty càng lời, mình càng không có đường về. Thực sự về tới thấy biên giới Việt Nam chúng tôi rất mừng, không biết nói gì hơn…", chị Hiền xúc động nói.



Bắt 2 đối tượng, thu 56 bánh heroin và 12,43kg ma túy tổng hợp

Như Dân Việt đã thông tin: Vào hồi 11 giờ ngày 19/9, tại ngõ 292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, lực lượng Công an TP.Hải Phòng và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã bắt quả tang đối tượng Phạm Bích Nguyệt khi vừa nhận ma túy của đối tượng Đặng Thị Huệ; tang vật thu giữ gồm: 1 bánh heroin (trọng lượng 348,3 gram), 1 điện thoại di động, 1 xe máy điện và 2.270.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Bích Nguyệt, Cơ quan CSĐT-Công an TP thu giữ 13,85 gram MDMA, 39,32 gram Methamphetamine, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 287 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT-Công an TP khám xét khẩn cấp kho "hàng" của Đặng Thị Huệ tại số 106A/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thu giữ 15.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 6,9kg), 5kg ma túy đá (loại Methamphetamine và Ketamine), 55 bánh heroin (trọng lượng 20kg), 30 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Tổng tang vật thu giữ trọng vụ án là 56 bánh heroin (nặng 20,348kg), 12,43kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thị Huệ và Phạm Bích Nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, qua công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và PC04 Công an TP.Hải Phòng, trinh sát phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng móc nối với các đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Hải Phòng tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Huệ, sinh năm 1971, HKTT số 48 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Trợ thủ đắc lực cho Huệ là Phạm Bích Nguyệt, sinh năm 1975, HKTT số 4/34 Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân.

Việc bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu, thu giữ số lượng ma túy rất lớn là thành tích đặc biệt xuất sắc, công an Hải Phòng được người dân tin tưởng và hoan nghênh.

Xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Nhiều bị cáo phản ứng với cáo trạng, HĐXX trả hồ sơ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và 15 bị cáo - nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Đắk Lắk - tiếp tục diễn ra.

Trong buổi chiều, nhiều bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố không đúng bản chất vụ việc, gây oan sai. Do đó, các bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Theo luật sư Phan Ngọc Nhàn, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Diệm (nguyên Phó phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk), quá trình thực hiện việc đấu thầu thuốc, bị cáo Diệm không tham gia, không có bất kỳ chữ ký nào nên quy kết như cáo trạng là không đúng.

Ngoài ra, năm 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập năm 2014-2015.

Tuy nhiên, cáo trạng không làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy có căn cứ cho rằng các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa được khởi tố. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Các vấn đề cần bổ sung như: Phân loại hành vi của từng bị cáo trong từng giai đoạn. Việc đấu thầu theo kế hoạch 2014-2015 đã được phê duyệt, đã hoàn thành, hành vi vi phạm của các bị cáo đã chấm dứt nên việc đưa các sai phạm trong chỉ định 4 gói thầu năm 2015 để quy kết các bị cáo là không đúng.

HĐXX nhận định, cơ quan điều tra chưa xác định rõ trách nhiệm của Trần Việt Hùng, Võ Văn Hiến (là thành viên Tổ chuyên gia) trong quá trình đấu thầu nên việc quy kết 2 bị cáo thiếu trách nhiệm là chưa vững chắc.

Ngoài ra, việc cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội của một số đối tượng là không đúng mà phải xử lý trong cùng 1 vụ án.

Do đó, TAND tỉnh Đắk Lắk trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề trên để xử lý một cách công bằng, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai cho các bị cáo.

Như Dân Việt đưa tin, sáng cùng ngày TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và 15 bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, năm 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập năm 2014-2015 do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Sau đó, Sở Y tế thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ giúp việc thực hiện việc đấu thầu thuốc. Quá trình thực hiện đấu thầu thuốc đã xảy ra sai phạm, gây thiệt hại tổng cộng 5,7 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Hữu Huyên (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ y), Nguyễn Đình Diệm (nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ dược), Nguyễn Xuân Hải (nguyên nhân viên hợp đồng Phòng Nghiệp vụ dược) và Cao Thị Ninh (nguyên Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch-Tài chính) đã làm trái quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu thuốc thuộc gói thầu thuốc theo tên Generic.

Các bị cáo Doãn Hữu Long (nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk), Nguyễn Hữu Thông (nguyên Trưởng phòng Tổ chức, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế toán), Nguyễn Đình Quân (Chánh Thanh tra, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ y) không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ; thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới nên không phát hiện ra các sai phạm dẫn đến đề nghị trúng thầu và phê duyệt trúng thầu sai nhóm 14 mặt hàng gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Các bị cáo: Lê Thị Thanh Bình (nguyên Trưởng khoa Dược) và Nguyễn Sỹ, nguyên kế toán, Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar); Lê Na Tơr (phụ trách Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk) và Tô Thị Hà (nguyên kế toán) được phân công là thành viên nhóm chấm thầu 10 mặt hàng thuộc gói thầu Generic của Liên danh Hoàng Vũ - Pymepharco đã không kiểm tra, đối chiếu về phạm vi chứng nhận, dạng bào chế giữa mặt hàng dự thầu và quy định của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, từ đó đề nghị trúng thầu 10 mặt hàng thuốc không đúng nhóm thuốc được đấu thầu theo quy định gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 3,7 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Huyền, Võ Văn Hiến và Trần Việt Hùng, là thành viên Tổ chuyên gia, được phân công theo từng nhóm xét thầu đối với bốn mặt hàng của Liên danh Công Thành - Ta ta - Vạn Hưng, đã không kiểm tra, đối chiếu về phạm vi chứng nhận, dạng bào chế giữa mặt hàng dự thầu và quy định của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế theo các đợt công bố thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GEP, đề nghị trúng thầu bốn mặt hàng thuốc không đúng nhóm thuốc được đấu thầu theo quy định, gây hậu quả thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Xuân Vinh, dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, thành viên Tổ giúp việc cho chủ đầu tư, đã không kiểm tra, đối chiếu danh mục mặt hàng của tổ chuyên gia đề nghị trúng thầu, ý kiến thẩm định của Tổ thẩm định, đề nghị trúng thầu một mặt hàng thuốc (Meloxicam Stada 15mg) không đúng nhóm thuốc được đấu thầu theo quy định (thuốc thuộc nhóm 3 được xét trúng thầu nhóm 2) gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 355 triệu đồng…

Từ đó, cáo trạng truy tố các bị cáo Nguyễn Hữu Huyên, Nguyễn Đình Diệm, Cao Thị Ninh và Nguyễn Xuân Hải về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Truy tố các bị cáo Doãn Hữu Long, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Hữu Thông, Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Sỹ, Tô Thị Hà, Lê Na Tơr, Võ Văn Hiến, Trần Việt Hùng, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Trang, Mai Xuân Vinh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".