Điện lực Phú Thiện – PC Gia Lai: Nỗ lực chỉnh trang lưới điện, xử lý mất an toàn đường dây sau công tơ

Đầu tư đảm bảo an toàn lưới điện

Ông Hoàng Văn Mã – Giám đốc Điện lực Phú Thiện cho biết: "Phú Thiện là một huyện miền núi, với hơn 19.755 khách hàng phân bố tại 9 xã và 1 thị trấn, hiện tại ngành điện đã đưa điện lưới quốc gia đến toàn bộ các xã trong huyện, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, với địa bàn rộng lớn như vậy, việc đảm bảo an toàn lưới điện sau công tơ còn gặp không ít khó khăn".

Điện lực Phú Thiện di dời, cải tạo thùng công tơ kết hợp xử lý mất an toàn đường dây sau công tơ vượt đường cho người dân dọc Quốc lộ 25

Mặt khác, theo quy trình kinh doanh điện năng, ngành điện chỉ đầu tư hạ tầng lưới điện đến công tơ điện. Còn đối với hệ thống dây dẫn phía sau công tơ về phụ tải sử dụng điện là thuộc trách nhiệm đầu tư và quản lý của khách hàng. Nhưng do khách hàng nhận thức chưa đầy đủ, chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lưới điện và hao phí điện năng. Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân khác cũng góp phần gây ra tai nạn điện không đáng có trong nhân dân, như chất lượng đường dây điện không đảm bảo, dây dẫn điện được mắc sơ sài trên trụ gỗ lâu năm bị mục nát, hoặc có khi mắc lên cả cành cây, khi có mưa to gió lớn sẽ gây ngã trụ, đứt dây...

Trước thực trạng trên, thời gian qua Điện lực Phú Thiện đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp, với quyết tâm hạn chế tối đa tai nạn điện trong nhân dân. Theo đó từ năm 2019 đến nay đơn vị đã thực hiện khoảng hơn 50 công trình sửa chữa thường xuyên và 9 công trình xây dựng cơ bản với tổng chi phí hơn 16 tỷ đồng. Trong đó có đến 28 công trình liên quan đến việc xây dựng mới đường dây trung hạ áp, cải tạo và di dời công tơ. Đáng chú ý là các công trình chỉnh trang thay thùng công tơ hư hỏng các trạm biến áp (TBA) khu vực huyện Phú Thiện, sang tải di dời công tơ sang lưới mới đầu tư xây dựng với hơn 1,46 tỷ đồng.

Thời gian qua, ngành điện Gia Lai không ngừng nỗ lực đầu tư nâng cấp lưới điện

Bên cạnh công tác quản lý vận hành và phân phối điện năng thì công tác chỉnh trang lưới điện cũng được chú trọng với hơn 1.300 thùng công tơ mục nát được thay mới, kết hợp di dời 1.255 công tơ để xử lý đường dây sau công tơ mất an toàn của khách hàng. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, tất cả các cán bộ công nhân viên trong đơn vị đã tăng cường làm thêm giờ ngày thứ bảy.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng



Ông Ksor Wing (buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) phấn khởi cho biết: "Trước đây, đường dây điện từ nhà mình ra đến chỗ đồng hồ điện dài hơn 200m, mỗi lần mưa bão thường hay bị đứt dây làm mất điện, lại gây nguy hiểm cho lũ trẻ con trong làng. Được sự quan tâm của ngành điện và chính quyền đia phương, nay đồng hồ được đưa về trước nhà mình rồi, điện mạnh hơn, không bị mất điện nhiều nên bà con trong làng vui lắm".



Nhân viên ngành điện hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện thì việc nâng cao ý thức người dân trong việc đảm bảo an toàn đường dây điện sau công tơ cũng được đơn vị quan tâm thực hiện. Điện lực Phú Thiện đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tuyên truyền về các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, Điện lực Phú Thiện còn thường xuyên bố trí nhân viên đi kiểm tra hệ thống đường dây điện sau công tơ của khách hàng trong toàn huyện. Nếu phát hiện đường dây mất an toàn, Điện lực Phú Thiện thực hiện gửi thông báo an toàn, hướng dẫn và hỗ trợ biện pháp khắc phục. Theo thống kê năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã gửi 146 thông báo cho khách hàng sử dụng điện nhằm kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn của đường dây sau công tơ.

Đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa phục vụ người dân

"Việc chỉnh trang lưới điện và xử lý đường dây sau công tơ mất an toàn cho khách hàng đã mang lại những hiệu quả nhất định, như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành, góp phần không để xảy ra những tai nạn điện không đáng có trong ngành điện cũng như trong nhân dân, đồng thời làm đẹp cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng huyện Phú Thiện phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo thực hiện đúng chủ đề năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung là Năm An toàn lao động"- ông Hoàng Văn Mã cho biết thêm.

Với việc nỗ lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, chỉnh trang lưới điện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua Điện lực Phú Thiện đã không để xảy ra tai nạn về điện trong nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý.