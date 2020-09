PC Gia Lai triển khai “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020

Chương trình Thắp sáng đường quê do ngành điện Gia Lai thực hiện hàng năm đã kéo điện, lắp đặt bóng đèn chiếu sáng nhiều tuyến đường ở nông thôn. Nhờ đó người dân đi lại được an toàn, thuận tiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.