PC Gia Lai: Đầu tư nâng cấp, đảm bảo an toàn lưới điện vùng biên Ia Grai

Đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện



Ia Grai là một huyện biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Gia Lai với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mật độ dân cư thưa thớt, khoảng cách giữa các làng đồng bào dân tộc thiểu số rất xa, nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế… nên việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định là một yêu cầu khó.

Thi công cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện Ia Grai

Do vậy trong thời gian qua, Điện lực Ia Grai đã không ngừng nỗ lực trong việc đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện hàng năm. Ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Điện lực Ia Grai (PC Gia Lai) cho biết: "Chỉ tính riêng năm 2020, PC Gia Lai đã đầu tư trên 22 tỷ đồng vào lưới điện huyện Ia Grai để thực hiện 2 công trình quan trọng là Xử lý các điểm mất an toàn và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn huyện và Nâng cao khả năng cấp điện và giảm tổn thất điện năng khu vực Ia Grai. Khi các công trình trên hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn khoảng cách cấp điện cho khách hàng, đảm bảo chất lượng điện năng. Đặc biệt là giải quyết được vấn nạn mất an toàn lưới điện đường dây sau công tơ của khách hàng, nhất là khách hàng người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa".

Theo đó, với công trình Xử lý các điểm mất an toàn và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn huyện, Điện lực Ia Grai đã xây dựng mới đường dây hạ áp 6,1 km, 5 trạm biến áp và nâng dung lượng 5 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 5.300kvA, tổng mức đầu tư công trình này hơn 7 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn công trình Nâng cao khả năng cấp điện và giảm tổn thất điện năng khu vực Ia Grai có quy mô xây dựng mới 4,07 Km, gần 6 km đường dây hạ áp, 12 TBA với tổng công suất 2.370 kVA, cải tạo nâng dung lượng 1 TBA với tổng công suất 250kVA. Tổng mức đầu tư công trình này là gần 15 tỷ đồng. Hiện công trình này đang được triển khai thi công.



Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả

Ông Rơ Lan Kai (Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Jrăng Krăi, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) chia sẻ: "Trước đây để có điện, một số bà con trong thôn phải kéo điện từ rất xa, phải tận dụng các cây trồng lâu năm làm trụ điện. Mùa mưa dây điện sà xuống đường rất nguy hiểm, bà con trong làng sợ lắm. Giờ được ngành điện chuyển công tơ điện về gần nhà, điện mạnh lắm, lại an toàn nữa. Thay mặt cho bà con, tôi cảm ơn điện lực rất nhiều".

Song song với công tác đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện, Điện lực Ia Grai cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác để đảm bảo an toàn điện. Đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức phát tờ rơi, họp thôn làng, tuyên truyền đến từng hộ gia đình và thông qua già làng, người có uy tín trong cộng đồng... Ngành điện còn thành lập các tổ, đội tự quản đường dây và cắt cử nhân viên đi kiểm tra hệ thống đường điện của khách hàng một cách thường xuyên, liên tục, đặc biệt là ở những thời điểm trước, trong và sau những cơn mưa, giông lốc…

Ngành điện Gia Lai nỗ lực đưa điện về vùng sâu, vùng xa phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Với việc PC Gia Lai quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện cho huyện biên giới Ia Grai trong thời gian qua, tình trạng sự cố lưới điện trên các tuyến đường dây tại đây đã giảm hẳn. Dự kiến trong năm 2021 và các năm tiếp theo, PC Gia Lai tiếp tục đầu tư triển khai các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện. Mục tiêu chính là giảm bán kính cung cấp điện, chống quá tải đường dây hạ áp, nâng tiết diện dây dẫn đường dây trung áp, xây dựng các mạch liên lạc khép vòng, lắp đặt các thiết bị thông minh trên lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành phần phụ tải.