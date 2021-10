Diễn viên Anh Tuấn: "Tôi bị kiệt sức trầm trọng đến suýt ngất đi"

Cảm nhận của Anh Tuấn về bộ phim "Phố trong làng" như thế nào?

- "Phố trong làng" sẽ là một bộ phim đáng để xem và ngẫm. Nội dung phim gần gũi và chân thực với đời sống của người dân. Đặc biệt, những sinh hoạt thường nhật và mối quan hệ của các chiến sĩ công an với nhân dân được khắc họa một cách rất "đời". Tôi nghĩ đề tài này sẽ dễ được người xem tiếp nhận và hưởng ứng.

Trong phim Anh Tuấn đảm nhận vai công an tên Nam người thành phố về làng đảm nhận nhiệm vụ. Anh Tuấn có thấy "khó" khi vào vai diễn người chiến sĩ công an?

- Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai chiến sĩ công an, vai diễn hoàn toàn khác so với tất cả những vai trước đây. Những phim khác thì có thể sẽ có nhiều nhân vật tuyến chính nhưng phim này toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật Nam. Bên cạnh đó, phim cũng lại quay rất gấp, Tuấn mang trên vai trách nhiệm rất nặng nề vì đây là vai diễn đại diện cho cả một ngành.

Qua những tìm hiểu ở thực tế, tôi biết rằng làm một chiến sĩ công an thực sự rất vất vả, khó khăn, gian khổ... có rất nhiều thứ họ phải hy sinh trong thầm lặng mà người dân như tôi không thể hiểu hết được. Từ vai diễn này tôi cũng cảm thấy ấn tượng với ngành Công an - An ninh và trân trọng họ hơn.

Diễn viên Anh Tuấn (trái) vào vai anh công an tên Nam trong phim "Phố trong làng" sắp lên sóng VTV. (Ảnh: NVCC).

"Tôi phải thay mình đổi để vào vai Nam"

Bạn đã làm gì để bản thân phù hợp với vai Nam trong phim "Phố trong làng"?

- Thực ra, mỗi nhân vật mà biên kịch và đạo diễn cùng ê-kíp làm phim xây dựng thì sẽ đều có những nét riêng. Tôi luôn cố gắng làm được và làm tốt hơn cả những gì mà vai diễn yêu cầu.

Vai Nam trong "Phố trong làng" sẽ khác hoàn toàn so với những nhân vật cũ mà tôi đảm nhận, từ cách diễn cho tới lời thoại... thế nên tôi đã phải thay đổi toàn bộ tư duy cũng như cách tiếp cận diễn xuất để phù hợp với vai diễn này, hy vọng mọi người sẽ đón nhận sự cố gắng này của tôi.

Từng đảm nhận các vai bị "ghét cay, ghét đắng", Anh Tuấn có sợ vai diễn mới của mình bị khán giả phản ứng ngược vì không quen bạn trong hình tượng người chiến sĩ công an hay không?

- Tôi là một diễn viên mà. Tôi từng đảm nhận những vai bị ghét cay ghét đắng... nhưng có lẽ mọi người đã quên mất tôi đã từng vào những vai tốt đẹp và cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả rồi.

Tôi nghĩ rằng, bất cứ diễn viên nào cũng đều nên thử tất cả các thể loại vai. Tôi luôn tâm niệm cứ mỗi một vai mới, tôi đều cố gắng để có thể gây ấn tượng hơn, khiến khán giả nhớ tới mình hơn cả những vai trước đó.

Anh Tuấn là diễn viên trẻ được khán giả yêu thích. (Ảnh: NVCC).

Đoàn làm phim có khó khăn gì khi thực hiện phim "Phố trong làng"?

- Do lịch phát sóng tương đối gấp nên cả đoàn làm phim phải căng mình để hoàn thành tiến độ quay phim. Lịch phim của chúng tôi rất nặng, Nam lại là vai chính nên phải quay 7 ngày/ tuần, sáng 6 giờ tôi phải dậy, nhiều hôm quay tới đêm khuya, đến sáng sớm hôm sau mới về. Đợt này, đoàn làm phim bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên cứ tới điểm quay nhiều khi phải hoãn hoặc lùi vì mưa, thực sự anh chị em cũng rất sốt ruột và lo lắng.

Bên cạnh đó, tôi cũng phải học hỏi thêm nhiều bởi vai diễn lại yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn khác với nhiều vai diễn trước đây của tôi.

Thường xuyên thấy đoàn làm phim chia sẻ cảnh Tuấn ngủ trên trường quay. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này không?

- Khi tham gia "Phố trong làng", tôi bị kiệt sức trầm trọng đến suýt ngất đi. Có những lúc tôi và cả ê-kíp làm việc quên ăn, quên ngủ. Rồi tôi phải tranh thủ từng phút nghỉ trên trường quay để ngủ bù, những lúc tôi như thế, anh chị em trong đoàn toàn quay lại và gửi cho nhau trêu tôi thôi.

Không ít lần Anh Tuấn bị "dìm hàng" vì ngủ mọi lúc có thể trên trường quay "Phố trong làng". (Ảnh: NVCC).

Tôi có thói quen khi làm việc thì cố đến mức không cố được nữa mới nghỉ. Có lần khi chúng tôi đã quay nhiều ngày, dù tôi vẫn đang diễn nhưng đạo diễn Mai Hiền và đạo diễn hình ảnh Tuấn Anh nhận ra mắt tôi đã đỏ ngầu, cuối cùng các anh phải quyết định cho tôi nghỉ liền hai hôm để tôi phục hồi sức khoẻ rồi mới quay tiếp.

Tuấn có ấn tượng với ai trong đoàn làm phim "Phố trong làng"?

- Diễn viên khiến tôi ấn tượng nhất trong phim này có lẽ là anh Doãn Quốc Đam (vai Mến). Nhân vật này tôi nghĩ nếu không phải anh Đam đảm nhận thì chắc khó có ai ra được "màu" như thế. Ở anh Đam có những phẩm chất thú vị và đặc biệt, cứ mỗi khi diễn, ở mỗi tình huống có thể anh ấy lại "bật" ra một cách diễn lạ lùng nào đó khiến cho chúng tôi bất ngờ. Thực sự, anh Doãn Quốc Đam rất sáng tạo, rất thông minh và khác lạ.

Cái mà tôi bất ngờ nữa chính là anh Nguyễn Mai Hiền - đạo diễn của chúng tôi. Không phải tự nhiên mà những bộ phim hình sự Việt Nam do anh ấy đảm nhận đều gây được ấn tượng với khán giả như thế.

Tôi là một người không hiểu biết nhiều về ngành công an cũng như phim hình sự, đến lúc vào vai này anh Hiền giống như dồn toàn bộ sự hiểu biết và tâm huyết của mình chỉ dạy cho tôi, khiến cho tôi giống như tăng thêm mấy bậc mức độ hiểu biết về ngành này để diễn xuất.

Thật sự, kinh nghiệm là thứ rất quý giá phải trải qua rất nhiều khó khăn và đánh đổi mới có thể có được. Tôi học được từ anh rất nhiều và đang cố gắng để có thể hoàn thành vai diễn tốt hơn cả những gì mà mọi người mong đợi.

Còn về Ngọc Anh, tuy bạn ấy là một diễn viên tay ngang nhưng chúng tôi nhận ra bạn ấy là một diễn viên có cá tính, có nhiều lập trường riêng. Tôi thấy Ngọc Anh đang rất cố gắng để có thể tiến xa trên con đường nghệ thuật này.

Sau vai diễn "Phố trong làng", Anh Tuấn có ấp ủ gì cho dự án tiếp theo?

- Người ta thường bảo "nói trước bước không qua". Tuy nhiên, có một tin khá vui mà tôi thật sự muốn chia sẻ tới mọi người. Đó là do khán giả yêu cầu quá nhiều nên ê-kíp làm phim Sitcom "5Plus Online" đang hẹn ngày gặp gỡ để làm tiếp các phần mới. Hy vọng cuộc thảo luận của chúng tôi thành công và có thể triển khai. Nếu thực sự chúng tôi làm được, mọi người ủng hộ chúng tôi nhé!

