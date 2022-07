Ngày 14/7 vừa qua, bộ phim "bom tấn" của đạo diễn Christopher Nolan và ngôi sao Leonardo Dicaprio, Inception chính thức tròn 12 tuổi. Dù bộ phim chiếm được tình cảm của đa số khán giả, cũng như có doanh thu phòng vé toàn cầu ở mức "khủng". Thế nhưng, một câu hỏi luôn khiến cho người xem phải tranh cãi trong suốt 12 năm qua vẫn chưa được giải đáp.

Cuộc tranh luận xung quanh đoạn kết của Inception đã nổ ra kể từ khi bộ phim phát hành vào năm 2010. Cụ thể, câu hỏi đặt ra xung quanh phân cảnh cuối cùng là có thật hay nó diễn ra trong giấc mơ của nhân vật chính, Dom Cobb (do Leonardo DiCaprio thủ vai).

Phân cảnh cuối để lại câu hỏi lớn cho khán giả xem Inception. (Ảnh: IT).

Phân cảnh được đề cập tới, trong đó Cobb được trở về Mỹ, sau khi được xóa toàn bộ dữ liệu phạm tội trong quá khứ, sau đó anh đoàn tụ với con trai và cha ruột của mình, do Caine thủ vai.

Khán giả đã tự hỏi, liệu cảnh này có thực sự là một giấc mơ hay không nhờ cảnh quay cuối cùng của Nolan về con quay - totem của Cobb luôn quay vô định trong một giấc mơ nhưng sẽ dừng lại và đổ trong thế giới thực - điều này bị cắt đi trước khi người xem có cơ hội biết rõ sự thật.



Diễn viên "Inception" giải đáp thắc mắc 12 năm qua của khán giả

Tuy nhiên, nam diễn viên 89 tuổi, Michael Caine đã từng giải tỏa sự mơ hồ xung quanh một trong những câu hỏi lớn nhất trong diễn đàn người mê điện ảnh này.



Nam diễn viên người Anh cho biết, đạo diễn Christopher Nolan đã nói rõ ràng cho ông biết cảnh nào là thực và cảnh nào là mơ.

"Khi nhận được kịch bản của Inception, tôi đã hơi bối rối với nó và hỏi đạo diễn "Tôi không hiểu khi nào là đang mơ. Khi nào thì là giấc mơ và khi nào là hiện thực?", ông ấy đã trả lời "Chà, khi bạn xuất hiện trong khung hình thì đó là hiện thực, đơn giản vậy thôi". Vì vậy, nếu tôi ở trong đó, đó là hiện thực. Nếu tôi không ở trong đó, đó là một giấc mơ".

Michael Caine (phải) và Leonardo DiCaprio trong Inception. (Ảnh trong phim).

Trước đó, Nolan liên tục khẳng định rằng, phần kết là "chủ quan" và điều quan trọng duy nhất là Cobb không quan tâm đến việc anh ấy có đang mơ hay không. Tuy nhiên, theo lời của diễn viên Michael Caine, sự xuất hiện của ông trong hiện cảnh quay xác nhận các sự kiện đều có thật.

Trong bài phát biểu của mình, Michael Caine cho rằng ,Nolan có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp diễn xuất của mình, sau khi nhận ông đóng phim Batman Begins năm 2005 do Nolan làm đạo diễn.

"Tôi coi anh ấy là bùa may mắn của mình, vì khi tôi bước vào tuổi 70 và thế giới bắt đầu quay lưng với tôi. Anh ấy đã đến với Batman Begins và bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất của tôi. Bởi vì từ đó trở đi, tôi đã thực hiện bảy trong số những bộ phim hay nhất mà tôi từng tham gia", Caine nói.

Michael Caine cũng đã đóng vai chính trong một loạt các bộ phim khác của Nolan như The Prestige, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Interstellar và Tenet.