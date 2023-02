Diễn viên Kim Oanh hiện đang đảm nhận vai Son - nàng dâu cam chịu trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc. Trước đó, Kim Oanh từng đảm nhận nhiều vai diễn với nét tính cách hiền lành, giỏi nhẫn nhịn. Kim Oanh cho biết, ngoài đời cô cũng là người phụ nữ luôn hướng về gia đình, tính cách ngoài đời cũng hiền lành như những nhân vật thường đảm nhận trên phim.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 24: Son thách thức bố chồng. (Nguồn: VFC)

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, Kim Oanh đã có những chia sẻ thú vị về vai Son trong bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc và cuộc sống hiện tại.

Diễn viên Kim Oanh - người phụ nữ bất hạnh màn ảnh Việt

Dạng nhân vật phụ nữ hiền lành thường thấy của Kim Oanh trên màn ảnh. Vậy khi đọc kịch bản phim Dưới bóng cây hạnh phúc chị có suy nghĩ nhiều về vai Son không?

- Khi nhận bất cứ kịch bản nào tôi cũng đều phải tìm hiểu rất kỹ về vai diễn. Với kịch bản phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng vậy. Đúng là trước giờ tôi vẫn luôn đảm nhận những dạng vai diễn hiền lành giống như Son. Nhưng không vì vậy mà tôi thể hiện vai diễn một cách nhạt nhòa và lặp lại theo kiểu diễn xuất của các nhân vật cũ. Để khán giả nhớ đến nhân vật tôi cần tìm ra những nét đặc trưng để khán giả nhớ đến Son.

Chưa lập gia đình lại phải vào vai một người phụ nữ có chồng khiến Kim Oanh gặp những khó khăn gì?

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai phụ nữ đã có gia đình. Dù ở ngoài đời chưa lập gia đình nhưng tôi cũng có kha khá kinh nghiệm nhờ các vai diễn trước. Với nhân vật Son cũng có rất nhiều điểm khác. Son là cô con dâu tần tảo trong gia đình toàn đàn ông. Khi thể hiện Son tôi cũng cần quan sát thêm, bàn bạc với đạo diễn và bạn diễn để có thể tìm ra các thể hiện nhân vật sao cho phù hợp với tâm lý nhân vật.

Gia đình nhỏ của Kim Oanh và Mạnh Hưng trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)

Nếu được phép sửa lại kịch bản đôi chút về nhân vật Son thì Kim Oanh sẽ chỉnh sửa điều gì?

- Phim Dưới bóng cây hạnh phúc khi bấm máy mới chỉ có 10 tập kịch bản. Phim vừa quay vừa hoàn thiện kịch bản nên mọi diễn biến tâm lý của Son đều đã được ê-kíp tính toán rất kỹ lưỡng. Bản thân tôi cũng là một người rất tôn trọng biên kịch phim nên nếu ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là không.

Trong lúc làm phim đạo diễn Vũ Trường Khoa mời cả biên kịch lên để quan sát tính cách ngoài đời của tôi ra sao, từ đó biên kịch chỉnh sửa nhân vật Son sao cho sát với tính cách của tôi nhất có thể. Chính bởi vậy mà trong quá trình hoá thân vào Son tôi cảm thấy rất thoải mái bởi Son cũng có một phần nào đó giống với tính cách của tôi bên ngoài.

Kim Oanh và Son có một chút gì đó tương đồng về suy nghĩ và tính cách?

- Son và tôi có điểm giống nhau khá nhiều. Ngoài đời, tôi cũng là một người vui vẻ nhiệt tình và cũng là một người phụ nữ hướng về gia đình. Tôi cũng rất dễ bị người khác bắt nạt, cũng không dám nói, nhiều khi cũng chịu đựng và khóc một mình. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không quá bao đồng giống như Son. Son ôm đồm tất cả mọi việc, nhiệt tình quá mức nên thành ra đôi khi tự làm tổn thương chính bản thân cô ấy.

Kim Oanh cho biết mình và nhân vật Son có nhiều điểm tương đồng về mặt tính cách. (Ảnh: FBNV)

Chị nghĩ sao nếu khán giả gọi mình là "người phụ nữ bất hạnh nhất màn ảnh" bởi có vẻ như chưa một vai diễn nào của Kim Oanh được hạnh phúc trọn vẹn cả?

- Tôi nghĩ đó cũng là một điểm ấn tượng của tôi với khán giả. Khi nhắc đến Kim Oanh mọi người sẽ nghĩ đến ngay những vai diễn rất khổ, rất hiền lành trên màn ảnh. Tôi nghĩ đó cũng là một sự công nhận của khán giả cho những vai diễn của tôi trên màn ảnh. Chứng tỏ bản thân tôi cung đã có những dấu ấn riêng trong lòng khán giả rồi.

Kim Oanh: "Nhiều người "đẩy thuyền" tôi và Mạnh Hưng"

Diễn cặp với Mạnh Hưng có kỷ niệm hay cảnh quay nào đáng nhớ nhất với chị?

- Diễn với anh Mạnh Hưng có rất nhiều cảnh quay vui. Anh Hưng cũng là người bạn diễn rất vui tính, cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó cũng có những cảnh quay rất khó và phức tạp. Có những cảnh quay đáng nhớ nhất của tôi và anh Mạnh Hưng có lẽ là cảnh Đạt đối xử tốt với Son. Khán giả theo dõi phim cũng có thể thấy bình thường lúc nào Đạt cũng chỉ nhìn Son với một ánh mắt rất khó chịu. Rồi anh ta dành cho Son những cử chỉ "âu yếm" như cấu, véo, nghiến răng. Đến lúc anh Mạnh Hưng diễn phân cảnh yêu thương vợ tôi không quen, tôi không nhịn được cười nên phải quay đi quay lại. Đó cũng là kỷ niệm vui của hai anh em.

Cảnh Son say xỉn cũng là cảnh quay đáng nhớ. Trước khi quay tôi cũng xin đạo diễn có uống rượu thật. Tôi uống có 2 ly thôi nhưng trong quá trình quay mọi người cứ nghĩ tôi say thật. Lúc quay xong toàn cảnh, đạo diễn khá lo lắng vì sợ bắt cảnh cận tôi không diễn ra nét say giống như thế.

Mạnh Hưng và Kim Oanh đều là hai diễn viên tài năng của làng phim Việt. (Ảnh: FBNV)

Khán giả rất ức chế bởi Son luôn cam chịu, nhiều người cũng tò mò rằng về sau nhân vật Son có sự phản kháng nhiều hơn không?

- Sau này Son sẽ có những sự phản kháng với gia đình chồng chứ không cam chịu mãi. Tôi hy vọng sẽ khiến khán giả hài lòng.

Nếu ở ngoài đời được lựa chọn mẫu đàn ông để lấy làm chồng thì chị có nghĩ Đạt là người đàn ông đáng lựa chọn?

- Tôi nghĩ là không đâu. Gu bạn trai và chọn chồng của tôi khác hoàn toàn so với Đạt. Tính cách ngoài đời của tôi có thể giống Son đôi chút nhưng riêng về việc chọn chồng thì khác hoàn toàn.

Vậy nếu cho lựa chọn gu đàn ông công chức nhà nước như Đạt, hay làm kinh doanh như Danh thì chị sẽ chọn mẫu đàn ông như thế nào?

- Tôi thích những người đàn ông làm kinh doanh nhưng cần phải có tư duy thực tế. Những người đàn ông làm kinh doanh như nhân vật Danh cũng khiến tôi lo lắng. Danh là chàng trai có hoài bão nhưng thiếu thực tế. Tôi không thích điều đó. Tôi thích sự ổn định, thích cả hai vợ chồng cùng làm, cùng nuôi con yên bình thôi.

Hậu trường vui nhộn của Kim Oanh và Anh Vũ (vai Danh) và Mạnh Hưng (vai Đạt). (Ảnh: FBNV)

Rất nhiều cặp đôi nên duyên từ việc hợp tác chung trong một dự án phim, cả chị và anh Hưng đều đang độc thân, chị có ngại nếu bị đồn "phim giả tình thật" với Mạnh Hưng?

- Thực ra, đây là câu hỏi cũng có nhiều người hỏi tôi. Thực sự, tôi cũng không biết trả lời sao. Tôi và anh Hưng ở ngoài cũng rất quý nhau. Có nhiều người yêu mến cũng gán ghép và “đẩy thuyền” chúng tôi, nhưng chuyện tình cảm là duyên số không thể nói trước được điều gì.

Mỗi người phụ nữ đều có quan niệm riêng về hạnh phúc. Có người coi hy sinh vì gia đình cũng là một thứ hạnh phúc, còn với Kim Oanh định nghĩa hạnh phúc là gì?

- Như tôi đã nói bản thân tôi cũng là người hướng về gia đình. Để hy sinh vì gia đình với tôi cũng là một thứ hạnh phúc. Tôi muốn là một người đứng sau làm hậu phương để chăm sóc chồng con chu toàn. Những công việc chăm sóc nhà cửa, gia đình tôi rất thích.

Kim Oanh chia sẻ kỷ niệm vui khi hợp tác cùng Mạnh Hưng. (Ảnh: FBNV)

Chưa lập gia đình đã phải trải nghiệm cảm giác sống chung với bố chồng, chồng lại không thấu hiểu... với những vai diễn có khiến Kim Oanh sợ bước vào cuộc sống hôn nhân?

- Tôi cũng thấy sợ đấy (cười)! Bạn bè và mọi người xung quanh cũng hay hỏi tôi thế này, tôi cũng trả lời rất chân thật là tôi rất thích lấy chồng, và việc ở cùng bố mẹ chồng với tôi cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà đa phần mọi người lại bảo rằng: “Ôi đấy là Oanh nghĩ thế thôi, chưa cưới xin, chưa bước vào cuộc sống hôn nhân nên mới suy nghĩ thế. Khi có chồng rồi ở với bố mẹ chồng sẽ biết sợ ngay”. Nhìn chung tôi cũng nghe khá nhiều người xung quanh đã lập gia đình nói thế.

Rồi cả khi đóng phim được trải nghiệm cảm giác sống chung với gia đình chồng cũng khiến tôi hơi sợ. Nhưng tôi vẫn lạc quan rằng biết đâu cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn thì sao. Nói gì thì nói, những nỗi sợ kia cũng chỉ là tương lai chưa đến. Không thể vì nỗi sợ mà mình không lấy chồng được, tôi vẫn hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Kim Oanh sợ cuộc sống hôn nhân khi đóng những vai phụ nữ bất hạnh. (Ảnh: FBNV)

Đảm nhận những vai hiền lành, cam chịu hay đóng vai cá tính như trong phim Lối nhỏ vào đời khiến Kim Oanh cảm thấy "dễ thở" hơn?

- Nếu để nói làm dạng vai nào “dễ thở” hơn tôi nghĩ đó là những vai hiền lành, bởi vì nhân vật có sự tương đồng với tính cách của tôi ngoài đời. Đôi khi đạo diễn bảo tôi rằng, không cần diễn cũng thấy mặt khổ lắm rồi. Còn để vào vai cá tính, gai góc một chút như trong Lối nhỏ vào đời tôi cũng rất thích và mong muốn có thêm cơ hội trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng mình cần học hỏi, trau dồi hơn nữa để có thể tham gia nhiều dạng vai hơn.

Cảm ơn diễn viên Kim Oanh với những chia sẻ!