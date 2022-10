Với những khán giả yêu thích phim Việt, đặc biệt là series phim Cảnh sát hình sự, hình ảnh chiến sĩ công an như được "đo ni đóng giày" các nghệ sĩ gạo cội: NSƯT Văn Báu, NSƯT Thế Bình, Nghệ sĩ Bình Xuyên,,... Hay các diễn viên trẻ như Bảo Anh, Mạnh Trường cũng là những diễn viên được khán giả yêu mến qua những vai diễn công an đầy ấn tượng trên màn ảnh.

Trong những bộ phim khai thác hình ảnh chiến sĩ công an gần đây, nhiều gương mặt mới như Phạm Tuấn Anh, Thanh Sơn, Lưu Duy Khánh, Đức Hiếu đã được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được lời khen, sự ủng hộ của khán giả khi khoác trên mình cảnh phục.

Phạm Anh Tuấn - Công an phim Phố trong làng

Lên sóng vào tháng 11 năm 2021, bộ phim Phố trong làng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhân vật chính trong phim là Nam - một công an chính quy về giữ vị trí trưởng công an xã. Vào vai trưởng công an xã Tân Xuân trong bộ phim Phố trong làng, nam diễn viên Phạm Anh Tuấn đã nhận được nhiều ý kiến khen, chê khác nhau. Bên cạnh phần thể hiện quá nhiều màu sắc của dàn diễn viên phụ như: Doãn Quốc Đam, Duy Hưng... phần thể hiện của Phạm Tuấn Anh bị nhận xét là thiếu đa dạng, gượng gạo và biểu cảm chưa tự nhiên.

Đại uý Nam, nhân vật do Phạm Tuấn Anh thủ vai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thậm chí khi bộ phim Phố trong làng đóng máy, diễn viên Phạm Tuấn Anh có bài viết bày tỏ cảm xúc khi nhận những lời chê bai về diễn xuất. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tiêu cực, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng, để vào vai một chiến sĩ công an là một nhiệm vụ khó. Tuy vai Nam của Phạm Tuấn Anh là nhân vật chính nhưng lại là vai khá nghiêm túc, đất diễn không nhiều. Trong khi đó, những nhân vật phụ như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng lại quá gần gũi, nhiều cảm xúc khiến hình ảnh của nam chính trở nên nhạt nhoà trong lòng khán giả.

Đức Hiếu - chàng công an trẻ của xã Tân Xuân

Ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng tích cách hiền lành, dễ mến là những điều khiến khán giả "lụi tim" trước tạo hình của anh công an tên Đông do nam diễn viên Đức Hiếu thủ vai.

Nam diễn viên sinh năm 1992 từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Ráng chiều, Trên dòng păng pơi, Hồ sơ cá sấu... Thế nhưng, cho đến khi đảm nhận vai Đông phim Phố trong làng, nam diễn viên mới thật sự được nhiều khán giả biết đến. Anh được khán giả ngợi khen vừa đẹp trai, vừa dễ thương.

Đức Hiếu khiến khán giả nữ đổ gục bởi nụ cười toả nắng. (Ảnh: FBNV)

Mặc dù không đảm nhiệm vai chính, nhưng Đức Hiếu cùng nhân vật của mình lại chiếm được tình cảm của đông đảo người xem. Trong phim, Trung uý Đông là một cán bộ vừa được chuyển đến xã Tân Xuân. Nhân vật Trung uý Đông ghi điểm với khán giả bởi sự trung thực, cầu tiến và tính tự lập khi luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát, sắp xếp của gia đình.

Trong phim, đồng chí Đông không chỉ có ngoại hình cao ráo điển trai mà còn rất vui tính và dễ mến. Những thước phim có sự xuất hiện của anh công an Đông và cô Hải bán quạt (Minh Thu) luôn được khán giả chia sẻ rầm rộ. Mỗi trích đoạn thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Thành công này nằm ngoài dự tính của Đức Hiếu, khiến anh có thêm động lực làm việc.

Lưu Duy Khánh liên tiếp đóng vai công an trên màn ảnh nhỏ

Nhân vật cuối cùng trong bộ ba "nam thần" của Phố trong làng là diễn viên Lưu Duy Khánh - đảm nhận vai Trung úy Hoàng. Với ngoại hình điển trai, nụ cười duyên cùng tích cách dí dỏm, ngây ngô chàng công an tên Hoàng nhanh chóng "đốn tim" hội chị em.

Trong khi Đại uý Nam do Phạm Tuấn Anh thủ vai luôn phải tỏ ra cứng cỏi và nghiêm túc thì bộ đôi Hoàng và Đông lại là hai chiến sĩ công an có tính cách tếu táo, vui vẻ và gần gũi. Những màn tương tác của hai anh công an trên màn ảnh nhỏ khiến người xem nhiều pha cười ngả nghiêng.

Lưu Duy Khán vào vai một chiến sĩ công an trẻ có tính cách dí dỏm, đáng yêu. (Ảnh: FBNV)

Trong dàn diễn viên của Phố trong làng, Lưu Duy Khánh cũng là là diễn viên ít tuổi nhất. Nam diễn viên sinh năm 1997 cho hay, để đảm nhận vai Hoàng trong phim, anh đã phải tự học hỏi rất nhiều từ cách nói chuyện, tác phong đi lại của các chiến sĩ công an để có thể lột tả được trọn vẹn vai diễn của mình.

Mới đây, trong phim Đấu trí, Lưu Duy Khánh tiếp tục góp mặt trong vai một chiến sĩ công an. Dù xuất hiện không nhiều và ít đất diễn nhưng nam diễn viên vẫn được khán giả nhận ra. Thậm chí, nhiều khán giả gọi Lưu Duy Khánh bằng cái tên Trung uý Hoàng.

Thanh Sơn - Đại uý Vũ của phim Đấu trí

Lần đầu tiên vào vai một chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trong vai Đại uý Vũ của bộ phim Đấu trí. Chia sẻ với báo chí Thanh Sơn cho biết, đây là cơ hội để anh bứt phá nên dù gặp nhiều thách thức và áp lực, nam diễn viên vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Mặc dù vào vai người chiến sĩ nhưng nam chính trong phim Đấu trí vẫn rất cuốn hút, không bị khô cứng với cách diễn tự nhiên cùng phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Đặc biệt, điểm thu hút nhất trên gương mặt của Thanh Sơn chính là nụ cười dịu dàng khiến khán giả cảm thấy sự gần gũi, đời thường trong một chiến sĩ công an kinh tế.

Thanh Sơn đem đến cho khán giả hình ảnh chiến sĩ công an kinh tế rắn rỏi nhưng vẫn gần gũi, đời thường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thanh Sơn cho biết, Đại uý Vũ là vai chính dài hơi nhất và là vai diễn khó nhất từ trước đến nay của anh. Bên cạnh việc mang đến hình ảnh chiến sĩ công an chỉn chu, điềm đạm lên màn ảnh, Thanh Sơn luôn cố gắng để vai diễn của mình lên phim được tự nhiên nhất.

"Tôi luôn phải cố gắng cân bằng để thể hiện được hình ảnh chỉn chu nhưng không bị quá khô cứng, nhân vật phải có sự đời thường và dung dị, tự nhiên", Thanh Sơn tiết lộ.

Đặc biệt ở những phân cảnh Đại uý Vũ hỏi cung... đạo diễn đã sử dụng nhiều góc cận, khai thác đến từng cử chỉ, biểu cảm, thái độ dù là nhỏ nhất trên gương mặt. Thanh Sơn cho biết, anh đã chuẩn bị thật kĩ càng về cách diễn bằng ánh mắt để nó không một màu và luôn đa dạng trong diễn xuất.