Đại tá Trần Giang "đấu trí" trước lời đe dọa "bay chức" vì điều tra Thiên Thiên Nhất

Những tình tiết mới nhất trong phim Đấu trí tập 45 được hé lộ. Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) tiếp tục hỏi cung Tuấn "nháy". Vì biết được điểm yếu của Tuần là mẹ con cu Bon. Đại tá Trần Giang đã khai thác được rất nhiều thông tin quan trọng từ Tuấn. Đại tá Giang thông báo với Tuấn việc đang tiến hành đầu tra việc phát hành trái phiếu của Thiên Thiên Nhất và nói Tuấn hãy suy nghĩ kỹ, tự cứu lấy mình trước khi quá muộn.

Phim Đấu trí tập 45: Đại tá Giang bị "quan trên" dọa nạt khi "đụng nhầm" doanh nghiệp?

Trước đó, tập đoàn Thiên Thiên Nhất đã có nhiều lời mời hợp tác với các đơn vị khác nhưng bị từ chối. Đơn vị Khải Tuấn đã nhận lời hợp tác với Thiên Thiên Nhất và rất có thể sẽ dính líu đến những sai phạm nghiêm trọng. Trước lời thông báo của Đại tá Giang, Tuấn "nháy" chỉ biết thở dài: "Tôi biết hậu quả của những người đó. Tôi không phải là đối thủ của ông ta, nếu như không hợp tác thì tôi sẽ mất tất cả", Tuấn "nháy" phân trần.

Tuấn "nháy" tỏ ra căng thẳng trước những câu hỏi của Đại tá Trần Giang. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi đang ra sức đấu tranh để đưa những tội phạm kinh tế ra ánh sáng, những "thâm cung bí sử" dần được lộ rõ, Đại tá Giang bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nhân vật quyền lực bí ẩn. Trước lời cảnh cáo vì điều tra tập đoàn Thiên Thiên Nhất, Đại tá Giang bị đe dọa sẽ mất chức do "đụng nhầm doanh nghiệp".

"Anh không phải loanh quanh. Phá án như thế nào tôi không can thiệp, có điều đứng ở cấp độ của tôi mà nhìn thì hoạt động của các anh gây bất ổn về công việc điều hành quản lý công tác cán bộ. Việc các anh làm có thể gây hậu quả nghiêm trọng mà các anh không thể lường được. Anh Giang này, đừng nói một trưởng phòng điều tra, Cục trưởng của các anh cũng không gánh nổi đâu", người quyền lực bí ẩn đe dọa đại tá Trần Giang.

Đại tá Trần Giang suy nghĩ trước những lời "đe dọa" từ "sếp lớn" giấu mặt. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở một diễn biến khác trong Đấu trí, Lam nhận ra nhiều điểm bất thường khi thấy "hoa hậu ngành dược" Hải Trúc ghé thăm công ty gia đình mình. Ông Hùng (Hồ Phong) cho Lam (Lương Thu Trang) biết về việc hợp tác với một công ty dược chuyên cung cấp thuốc cho các bệnh viện ở tỉnh. Trong tương lai gần, công ty này sẽ từng bước chuyển nhượng lại thị trường Đông Bình cho Hùng Đơn.

Trước thông tin từ bố dượng, Lam tỏ ra nghi ngờ, cô cho rằng trong việc làm ăn kinh doanh khó có chuyện nhường miếng ăn dễ như vậy: "Trong kinh doanh mà lại có nghĩa cử cao đẹp như thế cơ ạ?", Lam hỏi. Trước thắc mắc của con, ông Hùng nói: "Tất nhiên là sẽ có thỏa thuận ăn chia theo từng giai đoạn", ông Hùng cũng cho biết thêm phi vụ làm ăn này do Đông kết nối và muốn tranh thủ việc này để chiếm thị phần.

Lam nhận ra sự bất thường trong phi vụ làm ăn của bố dượng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đại tá Trần Giang tìm mọi cách "đấu trí" để đưa "trùm cuối" ra ánh sáng

Trước đó, trong tập 44 phim Đấu trí, Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) đã tiếp tục xét hỏi bà Bằng Vụ trưởng (Nguyệt Hằng đóng). Công an đã có trong tay nhiều dữ liệu quan trọng.

Đại tá Giang cho biết, chồng bà Bằng đã thế chấp nhà, vay ngân hàng để kinh doanh nhưng không may thua lỗ do tình hình dịch bệnh năm 2019. Quỹ tín dụng Thành Đạt đã đứng ra thanh toán khoản nợ đó để ngân hàng không siết nhà của vợ chồng bà. Quỹ này còn tiếp tục đầu tư để chồng bà Bằng duy trì việc kinh doanh. Đó chính là lý do mà bà Bằng phải gặp Hải Trúc.

Bà Bằng vướng lao lý vì gặp phải "mafia kinh tế". (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong lần gặp Hải Trúc trước đây, cô này nói tương lai của vợ chồng bà Bằng hoàn toàn phụ thuộc vào một quyết định nào đó. Hải Trúc nói, bỏ ra một số tiền lớn như vậy, ông chủ của cô cũng xót nhưng để giúp bà Bằng thì không thành vấn đề. Nhận thấy sự lăn tăn của bà Bằng, Hải Trúc giải thích chi tiết mọi việc để thuyết phục rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.

Qua những lời khai chi tiết của bà Bằng, Đại tá Trần Giang cảnh báo: "Chị đã gặp phải mafia kinh tế rồi. Không tự cứu mình thì không ai cứu được đâu!". Như vậy, việc có cứu được bản thân hay không phụ thuộc vào sự hợp tác của chính bà Bằng với cơ quan điều tra.

Khán giả nói gì khi theo dõi Đấu trí?

Theo dõi những tình tiết mới của phim Đấu trí được công bố, khán giả theo đã để lại nhiều bình luận: Đây mới chỉ là phim, ở ngoài đời thật phá được một vụ án còn khó khăn đến mức nào nữa. Đúng là "đấu trí", không dễ dàng gì", khán giả Tiêu Lâm bày tỏ.

"Đại tá Giang khó có thể trực tiếp chỉ đạo làm sáng tỏ Thiên Thiên Nhất. Có "ông lớn" chống lưng như thế thì làm sao được", một khán giả cho hay.

Liệu Đại tá Trần Giang có chùn bước trước những lời đe dọa của "ông lớn giấu tên". Thế lực phía sau chống lưng cho Thiên Thiên Nhất là ai? Tất cả sẽ được bật mí trong những tập phim tiếp theo của Đấu trí lên sóng vào lúc 21 giờ các buổi tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trực tiếp trên VTV1, VTV Go, VTV Giải trí.