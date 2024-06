Điều gì giúp Sơn Tùng M-TP liên tiếp phá kỷ lục với "Đừng làm trái tim anh đau"?

Loạt kỷ lục mới của Sơn Tùng M-TP?

Mới đây, thống kê cho thấy ca khúc Đừng làm trái tim anh đau đã giúp Sơn Tùng M-TP trở thành ca sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng nhiều nhất trên ứng dụng nghe nhạc Spotify. Theo đó, sản phẩm có 8,2 triệu lượt nghe sau gần nửa tháng phát hành. Lượng người nghe nhạc trong tháng của riêng Sơn Tùng MT-P tăng lên 1,8 triệu.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP. (Ảnh: FBNV)

Ca khúc cũng đứng vị trí thứ 162 trên BXH Billboard Global Excl.US - một trong những BXH chính thức nằm trong hệ thống của Billboard nhằm ghi nhận về sức hút và chỉ số của một ca khúc nằm bên ngoài thị trường nước Mỹ. Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt duy nhất có mặt tại bảng xếp hạng này ra đời từ năm 2021.

Sau 13 ngày ra mắt, MV Đừng làm trái tim anh đau hiện đã có 36 triệu lượt xem trên YouTube, hiện vẫn giữ Top 1 trong danh sách âm nhạc thịnh hành. Trước đó, MV này cũng trở thành sản phẩm có tốc độ đạt Top 1 nhanh nhất: chỉ mất chưa đến 2 tiếng kể từ khi phát hành. Ca khúc cũng lọt Top thịnh hành tại bảng xếp hạng của các nước như Australia, Singapore, Hàn Quốc...

Vì sao Đừng làm trái tim anh đau được công chúng đón nhận?

So với các ca khúc gần đây, có thể nói Đừng làm trái tim anh đau là lựa chọn an toàn của Sơn Tùng M-TP khi anh quay lại với dòng pop, tương tự loạt hit Nơi này có anh, Có chắc yêu là đây, Muộn rồi mà sao còn. Ca khúc có giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc, nội dung nhẹ nhàng và tích cực. Sau thất bại của There's No One At All, có lẽ chính nam ca sĩ cũng nhận ra tham vọng chinh phục thị trường thế giới vẫn là điều quá sức, đặc biệt khi phát âm tiếng Anh của anh chưa có nhiều cải thiện.



MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP. (Clip: YTNV)

Nắm bắt tâm lý giới trẻ, Sơn Tùng M-TP cũng đưa vào Đừng làm trái tim anh đau những câu hát dễ viral, như "Vậy thì anh xin chết vì người anh thương/Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương". Gắn với các động tác vũ đạo, phần điệp khúc bởi vậy cũng dễ dàng lan tỏa trên TikTok, tạo nên loạt video thu hút hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh cũng cho rằng: "Sự thành công của Đừng làm trái tim anh đau có công lớn của cộng đồng người hâm mộ trung thành và đầy nhiệt huyết của Sơn Tùng M-TP, điều mà ít nghệ sĩ V-Pop có được. Ngay khi sản phẩm chưa ra mắt, các fan đã "bàn bạc", chia sẻ để "cày view" cho thần tượng. Với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhạc số hiện nay, khi một ca sĩ có đội ngũ fan hùng hậu, họ đã gần như chiếm một nửa ưu thế".

Cũng cần nhắc tới những lùm xùm mà Sơn Tùng M-TP "tạo ra", liên quan tới việc đạo nhái phong cách và đời tư, khiến anh có số lượng anti-fan (những người phản đối) không kém phần đông đảo. Chính nhóm người này cũng góp phần đẩy độ thảo luận liên quan Sơn Tùng M-TP lên cao, giúp anh giữ "ngôi vương" ở làng nhạc Việt như hiện tại.