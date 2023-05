Điều gì làm nên chiến thắng của Phạm Thiên Ân và Trần Anh Hùng tại Cannes 2023?

Theo kết quả được công bố tại Bế mạc Liên hoan phim Cannes 2023, bộ phim Anatomy of a Fall của Justine Triet thắng giải Cành cọ vàng. Đây là nữ đạo diễn thứ ba giành giải cao nhất tại Cannes, sau Julia Ducournau - người đã giành giải Cành cọ vàng cho phim Titane vào năm 2021 và Jane Campion – người giành giải Cành cọ vàng vào năm 1993 với phim The piano.

Justine Triet thắng giải Cành cọ vàng với phim Anatomy of a Fall. Ảnh: AP.

Trong Anatomy of a Fall, nữ diễn viên người Đức Sandra Hüller đóng vai một tiểu thuyết gia người Đức bị đưa ra xét xử vì tội giết người sau khi chồng cô được phát hiện chết trong hoàn cảnh đáng ngờ. Trong bài đánh giá của mình, Jon Frosch của tờ The Hollywood Reporter đã gọi Anatomy of a Fall là "một bộ phim chính kịch hấp dẫn và giàu cảm xúc" và màn diễn xuất của nữ diễn viên chính Hüller là "giật gân".

Trong phần phát biểu nhận giải, đạo diễn Justine Triet nói: "Giải thưởng này dành tặng cho tất cả các nữ đạo diễn trẻ và tất cả các nam đạo diễn trẻ - tất cả những người không thể quay phim ngày nay. Chúng ta phải cho họ không gian, không gian mà tôi đã chiếm giữ 15 năm trước trong một thế giới ít thù địch hơn, nơi vẫn có thể phạm sai lầm và bắt đầu lại".

Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng (tựa tiếng Anh: Inside the Yellow Cocoon Shell) của đạo diễn Phạm Thiên Ân cũng được xướng tên với giải Camera vàng (Camera d'Or). Phim này được chiếu ở hạng mục Tuần lễ đạo diễn (Directors' Fortnight).

Poster Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên An. Ảnh: NSX.

Đây là tác phẩm mang quốc tịch Việt Nam duy nhất tại mùa giải Cannes năm 2023. Phim kể về Thiện, một người đàn ông phải mang xác chị dâu mình về quê khi cô này bị tai nạn xe và qua đời. Trong hành trình, Thiện phải mang theo Đạo, đứa cháu trai về quê. Chuyến đi đã dấy lên trong Thiện nhiều suy tư về ý nghĩa của cuộc đời.

Trước đó, phim Bên trong vỏ kén vàng khi được chiếu vào ngày 24/5 tại khuôn khổ của hạng mục Directors' Fortnight và nhận được tràng vỗ tay dài đến 5 phút. Giới phê bình phim phương Tây dành rất nhiều lời khen cho Bên trong vỏ kén vàng về kỹ thuật làm phim lẫn những đề tài mà Phạm Thiên Ân chạm tới qua từng khung hình.

Trần Anh Hùng được xướng tên Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2023

Bên cạnh Phạm Thiên Ân, đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng, chỉ đạo phim La Passion de Dodin Bouffant, được xướng tên tại giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là tượng vàng về chỉ đạo đầu tiên của Trần Anh Hùng sau nhiều lần có phim dự tranh tại Cannes, sau những Mùi đu đủ xanh (1993) hay Mùa hè chiều thẳng đứng (2000).

Trước đêm bế mạc, tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng được hoan nghênh tại Cannes khi chiếu ra mắt khán giả và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút. Phim lấy bối cảnh thập niên cuối 1880 ở Pháp, đan lồng câu chuyện tình yêu với ẩm thực với sự tham gia của Juliette Binoche và Benoît Magimel.

Nụ cười hiền hậu của Trần Anh Hùng sau khi nhận giải tại Cannes 2023. Ảnh: AP.

Ở các hạng mục giải thưởng khác, huyền thoại diễn xuất Nhật Bản Koji Yakusho đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes 2023 với vai diễn trong Wim Wenders’ Perfect Days. Trong phim, Koji đóng vai một người dọn dẹp nhà vệ sinh, người thích thú với những thú vui bình thường của cuộc sống.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Merve Dizdar, ngôi sao của bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ About Dry Grasses (được đạo diễn bởi Nuri Bilge Ceylan). Phát biểu khi nhận giải, Merve Dizdar chia sẻ: "Tôi muốn dành giải thưởng này cho tất cả những người phụ nữ đang chiến đấu để vượt qua khó khăn trên thế giới này và giữ vững hy vọng".

Đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismäki giành giải thưởng của ban giám khảo Cannes 2023 cho bộ phim hài lãng mạn Fallen Leaves. Các diễn viên trong phim đã thay mặt Aki Kaurismäki nhận giải và đọc to một lá thư của Kaurismäki.

Ở giải Kịch bản hay nhất, chiến thắng đã thuộc về kịch bản của Yuji Sakamoto (phim Monster của Hirokazu Kore-eda). Giải Phim ngắn hay nhất thuộc về 27 của đạo diễn Flóra Anna Buda.