La Passion de Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng vừa được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2023 và nhận về tràng vỗ tay 7 phút từ khán giả. Tác phẩm cũng được những cây bút phê bình của Variety, The Hollywood Reporter, Deadline… đánh giá cao.

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, video về sự đón nhận của người xem đối với tác phẩm mới nhất của Trần Anh Hùng được Deadline Hollywood và nhiều trang tin quốc tế đưa tin.

Đạo diễn Trần Anh Hùng và 2 diễn viên chính Juliette Binoche và Benoit Magimel LHP Cannes 2023. Ảnh: AFP



Giữa những tràng vỗ tay vang dội, Trần Anh Hùng chia sẻ trước truyền thông và khán giả rằng: “Là một nhà làm phim, tôi như được sinh ra một lần nữa ở Cannes trong buổi giới thiệu tác phẩm Mùi đu đủ xanh vào 30 năm trước. Tôi đã rất xúc động khi nghe tiếng Việt được cất lên tại liên hoan phim này, cảm xúc ấy khó có thể miêu tả được. Và hôm nay, tôi mang đến đây một bộ phim nói tiếng Pháp”.

Nhà làm phim bày tỏ rằng, anh vinh dự khi có cơ hội làm việc cùng hai ngôi sao Juliette Binoche, Benoit Magimel cũng như ê-kíp và ví tác phẩm là tuyên ngôn tình yêu của anh dành cho nước Pháp.

La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình quốc tế.

Cây bút Guy Lodge của Variety nhận định: "Tác phẩm là mối tình lãng mạn được đo lường, không vội vã và kịch bản của Trần Anh Hùng được gọt giũa đến từng chi tiết về nhân vật và cốt truyện. Juliette Binoche và Benoit Magimel từng là vợ chồng từ đó tạo cho bộ phim thêm một tầng lớp thân mật không nói thành lời. Đây là cách làm phim vừa phong phú vừa chứa đựng thứ gì đó thanh thản và Trần Anh Hùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong trạng thái này so với nỗ lực làm phim tiếng Pháp trước đây của ông ấy - bộ phim Eternity (2016).

Đạo diễn say mê La Passion de Dodin Bouffant với bầu không khí và hình ảnh phong phú nhưng bộ phim không bao giờ tạo cảm giác xa lạ hay bị nhồi nhét quá nhiều”.

Đạo diễn Trần Anh Hùng và Trần Nữ Yên Khê cùng Juliette Binoche tại LHP Cannes 2023. Ảnh: AFP

Nhà phê bình Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter gọi La Passion de Dodin Bouffant là sự kết hợp sống động và hấp dẫn giữa những tuyệt tác ẩm thực với câu chuyện cảm động về tình yêu và tuổi trung niên. Juliette Binoche - Benoit Magimel từng là một cặp đôi thực thụ ngoài đời nên họ đã hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng, tinh tế. Cây viết này cũng dành lời khen cho đạo diễn về cách xử lý hình ảnh, nội dung đồng thời đánh giá: “Những bộ phim gần đây của Trần Anh Hùng như Eternity và I Come With the Rain đều thất bại. Vậy nên thật vui khi thấy anh ấy tìm được lối thoát phù hợp cho chủ nghĩa duy mỹ của mình”.

Bên cạnh đó, một bộ phim Việt Nam duy nhất tham dự LHP Cannes 2023 là Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân cũng nhận được tràng vỗ tay kéo dài 5 phút và những đánh giá tích cực từ giới phê bình quốc tế, sau buổi ra mắt tại Cannes hôm 24/5.

Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) là phim Việt Nam duy nhất tranh giải tại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay, trong khuôn khổ chương trình Directors Fortnight. Phim xoay quanh hành trình của nhân vật Thiện. Chị dâu của anh là Hạnh mất trong một tai nạn xe ở Sài Gòn, để lại con trai tên Đạo. Thiện về quê, mang theo nhiệm vụ lo ma chay cho chị dâu, chăm sóc Đạo và tìm kiếm anh trai đã thất lạc nhiều năm. Tại đây, anh "gặp lại" những ký ức, khát khao từ quá khứ, đồng thời đối diện nhiều câu hỏi về đức tin.

Phạm Thiên Ân ( thứ 2 từ trái sang) và ê-kíp tại LHP Cannes 2023. Ảnh: FB An Pham

Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân cũng nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình quốc tế.

Chuyên trang Indiewire xếp tác phẩm vào hàng ngũ Critic’s Pick, phân mục những tác phẩm hay, tạo được ấn tượng. Nhà báo Josh Slater-Williams cho biết, Bên trong vỏ kén vàng là một câu chuyện đầy mê hoặc về những khao khát trong tâm hồn với thế giới bên ngoài.

Josh đánh giá tác phẩm có nhiều cảnh quay dài, góc máy rộng và cùng bố cục tĩnh. Góp phần tạo nên chiều sâu để liên kết cảm xúc với khán giả, bộ phim sử dụng ánh sáng tự nhiên khi quay khung cảnh nông thôn, đồng ruộng kết hợp cùng những âm điệu thanh bình của làng quê.

Indiewire nhận định, cách làm này khiến khán giả dần quên đi sự tồn tại của máy quay, ngay cả khi góc quay di chuyển. Khi đó, người xem sẽ sống hoàn toàn cùng nhân vật Thiện và hòa cùng những sự kiện đang diễn ra trên màn ảnh.

Xuyên suốt bộ phim Bên trong vỏ kén vàng, khán giả sẽ luôn tự đặt ra những câu hỏi về bản thân, mục đích sống và cách giải thoát khỏi những điều trần tục thế giới hiện đại đang giam cầm. Kết thúc bài bình luận dài hơn 1.500 từ, Josh đánh giá đạo diễn Phạm Thiên Ân đã tìm thấy tiếng gọi thiêng liêng của bản thân trong việc làm phim.

Poster phim Bên trong vỏ kén vàng. Ảnh: NSX

Allan Hunter của Screen Daily nhận định, Bên trong vỏ kén vàng là tác phẩm điện ảnh đầu tay đáng chú ý, bí ẩn, hấp dẫn và đầy tính khêu gợi. Allan khẳng định hành trình nhân vật trong phim được định hình bởi hình ảnh lộng lẫy và những câu hỏi phức tạp về đức tin.

Theo Screen Daily, bộ phim có nhiều khung hình đẹp khắc họa bối cảnh rừng đêm, thác nước chảy và những tằm dâu ủ mình trong kén vàng rực rỡ. Ngoài ra, những chuyển động máy quay cũng được đánh giá mượt mà và có chủ ý, là kết quả của sự tái hợp ăn ý giữa đạo diễn Phạm Thiên Ân và nhà quay phim Đinh Duy Hưng.

Bên cạnh đó, trang tin cũng nhìn nhận đạo diễn triển khai các tình tiết trong phim một cách cẩn thận và tự tin. Tác giả bài viết cũng so sánh Phạm Thiên Ân với Apichatpong Weerasethakul, nhà làm phim Thái Lan - đạo diễn tại Đông Nam Á duy nhất có phim từng đoạt Cành cọ vàng.

Một cảnh trong phim Bên trong vỏ kén vàng. Ảnh: NSX

Screen Daily cho rằng, sự giống nhau của hai đạo diễn đến từ việc khai thác chủ đề về cái chết, luân hồi và đức tin. Tuy nhiên, Bên trong vỏ kén vàng cũng có giọng điệu thong thả, đậm tính chiêm nghiệm giống các tác phẩm của đạo diễn bậc thầy người Hy Lạp. Đồng quan điểm với Indiewire, nhà báo Allan nhận định, khán giả sẽ liên tục đặt ra nhiều câu hỏi về những gì đang xảy ra trên màn ảnh.



Screen Daily cho rằng, Bên trong vỏ kén vàng sẽ thu hút nhiều LHP và các khán giả đam mê dòng phim nghệ thuật. Dù vậy, chuyên trang cũng cho rằng hạn chế của tác phẩm đến từ thời lượng và nhịp điệu phim.

Nhà sản xuất Jeremy Chua chia sẻ với Variety: "Bằng tính thơ và sống động của phong cảnh Việt Nam, tác phẩm là một mê cung siêu hình của những điều kỳ diệu thường nhật, đồng thời là sự chiêm nghiệm mang tính đương đại về xung đột giữa ham mê vật chất và những khao khát khó tả của tâm hồn".