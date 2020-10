Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 30/9, thanh niên N đến nhà hàng xóm là chị K chơi. Lúc này có chị K, mẹ chồng chị và con gái chị K là cháu T ở nhà.

Khi cháu T đi vệ sinh thì N đi theo rồi ẵm cháu ra đám cỏ sau nhà, hăm dọa, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cháu T la lớn, sợ bị phát hiện nên N thả cháu ra, rồi đi vào nhà chị K. Cháu T đã kể lại sự việc với mẹ, N liền chạy trốn.

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Tây Sơn cùng lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm N để điều tra, xác minh vụ việc.

"Lực lượng công an truy lùng gắt gao và vận động gia đình kêu gọi N ra đầu thú. Đến trưa 1/10, người nhà đã đưa N đến công an huyện đầu thú", một lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn thông tin.

Làm việc với công an, bước đầu N khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T vào tối 30/9.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Tây Sơn điều tra, làm rõ.