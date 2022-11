Điều tra sai phạm “hoàn tiền” hàng trăm tỷ tại Cục Thuế Tây Ninh và Đồng Nai

Như Dân Việt đã đưa, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 19/11 hoàn tất kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

Qua kết luận, phía điều tra cáo buộc 3 cán bộ Cục Thuế TP.HCM có hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, 15 người khác đã "không thực hiện đầy đủ công tác xác minh, thẩm định điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp" nên không ngăn chặn được hành vi chiếm đoạt 365 tỷ đồng của Nhà nước.

Cục Thuế Tây Ninh bị cho có sai phạm khi hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.

Cụ thể, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau đó, Dũng cho lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Trong vụ án, cảnh sát xác định các bị can Nghiêm Nhật Nam, Tổng giám đốc Công ty thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thị Ngọc Thương, Giám đốc Công ty Thương mại quốc tế Hoàng Nam Anh đã có hành vi giúp sức cho nhóm Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền thuế.

Cả 2 bị can này ký nhiều hợp đồng "khống" thể hiện có xuất nhập hàng hóa để được hoàn thuế GTGT. Do vậy, Nghiêm Nhật Nam bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Nghiêm Thị Ngọc Thương bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình giải quyết vụ án, phía điều tra phát hiện sai phạm của cán bộ thuế tỉnh Tây Ninh trong việc hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam và sai phạm của cán bộ thuế Đồng Nai trong việc hoàn 19 tỷ đồng cho Công ty Hoàng Nam Anh.

Do hết thời hạn, không đủ thời gian điều tra các sai phạm trên nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ việc cho công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai "tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định", kết luận điều tra nêu.