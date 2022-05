Nội dung được công bố tại Kết luận thanh tra Chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Bình.

Tại kết luận, Thanh tra tỉnh cho hay CDC Hòa Bình trong các năm 2020 – 2021 đã mua hơn 26.000 kít xét nghiệm trị giá hơn 12,3 tỷ đồng do "Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất". Số hàng này được CDC mua trực tiếp của Việt Á hoặc mua từ Công ty Thiết bị y tế và khoa học Tâm Việt.

Nhân viên y tế thực hiện test nhanh Covid-19, năm 2021 (ảnh minh họa). Ảnh: Gia Bình.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho hay "chưa phát hiện vi phạm" nhưng đã có phản ánh về việc Công ty Việt Á có hiện tượng: "Nâng khống giá, trích hoa hồng cho các đơn vị mua sắm".

Nội dung này đang được Bộ Công an điều tra. Do vậy, Thanh tra đã bàn giao hồ sơ 8 gói thầu của CDC Hòa Bình cho công an tỉnh này điều tra theo ủy thác của Bộ Công an.

Kết luận thanh tra cũng thể hiện, kit xét nghiệm, vật tư các loại không được các cơ quan ở Hòa Bình mua trực tiếp từ nơi sản xuất hoặc đại lý cấp 1 dẫn tới "một số mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao".

Tại 3 gói thầu mua sắm test nhanh Covid-19 của Sở Y tế, thanh tra xác định sản phẩm test Flowflex Antigen Rapid có tỷ suất lợi nhuận 73,47% khi so sánh giá nhập khẩu và giá trúng thầu. Lý do, que test được mua qua 2 đơn vị trung gian, đơn vị thứ nhất hưởng gần 52% lợi nhuận và đơn vị thứ hai là 22%. Mặt hàng Test Antigen so sánh với giá nhập khẩu cũng thể hiện tỷ suất lợi nhuận lên tới 62%.

Sở Y tế Hòa Bình còn bị cho chậm ban hành văn bản khiến các đơn vị cấp dưới thu tiền test nhanh với giá tối đã 238.000 đồng dù Bộ Y tế và Chính phủ có văn bản thu thấp hơn. Việc này khiến 10 đơn vị thu vượt hơn 12,6 tỷ đồng, nhiều nhất là Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn thu chênh 2,7 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh thu chênh 2,4 tỷ đồng và Trung tâm Y tế Lạc Thủy chênh 2,1 tỷ đồng.