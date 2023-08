Dùng hung khí tấn công 3 cảnh sát bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/8, Công an TP.Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Thịnh để điều tra hành vi gây rối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguyễn Trọng Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: An An

Trước đó, vào chiều 11/8, Thịnh có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, TP.Bạc Liêu. Gã ta sau đó được mời về trụ sở Công an phường 1 để làm việc. Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an phường, Thịnh bất ngờ chống đối, bỏ chạy.

Lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh đã hỗ trợ 2 cán bộ Công an phường 1 đuổi theo truy bắt Thịnh, nhưng bị Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn (cây xăm gạo) đâm vào phần đầu, vai và ngực của đại úy Khanh, gây thương tích nặng. Ngoài ra, 2 cán bộ Công an phường 1 cũng bị người này đâm vào bàn tay.

Bắt được nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 11/8, ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt Lê Đình Thức (SN 1979, người địa phương) - nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã này vào tối 6/8.

Đối tượng Lê Đình Thức - nghi phạm sát hại hàng xóm - bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Vào lúc 20h20' ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Lộc Hà, Đồn biên phòng Cửa Sót đã phối hợp bắt được đối tượng Lê Đình Thức (SN 1979) tại cánh đồng thôn Xuân Triều, xã Bình An (giáp ranh với xã Thịnh Lộc).

Trước đó, vào lúc 18h30' ngày 6/8, nghi phạm Lê Đình Thức đã dùng dao mác đâm ông Q.T.B. (SN 1953, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc) tử vong trước cổng nhà nạn nhân.

Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để truy bắt đối tượng Thức, trong 5 ngày qua, các lực lượng gồm công an, biên phòng, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương... đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ để kiểm soát địa bàn, chốt chặn, truy tìm, vây bắt đối tượng.

Đối tượng đã được áp giải về Công an huyện Lộc Hà để lấy lời khai và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên tiếp hành động "lạ" của một phụ nữ nhắm vào tiệm điện thoại lúc nửa đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Hình ảnh camera gia đình ghi lại, khoảng 1 giờ 16 phút ngày 12/8, nam thanh niên gần 30 tuổi đi bộ trên lề phố, đi phía sau cách 2m là một phụ nữ cũng trạc tuổi qua khu vực thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi đến ngang tiệm sửa điện thoại di động, chị này bất ngờ tung cú đá bay tấm hình dựng quảng cáo đặt trên lối đi. Không hề nhìn lại, đối tượng tiếp tục bước đi tự nhiên qua khỏi đoạn đường.

Một phụ nữ đi ngang tiệm mua bán điện thoại, dùng chân đá văng bảng quảng cáo. Clip: Thiên Long

Cách 2 ngày trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 10/8, hình dáng như người phụ nữ này đi một mình dừng lại cửa tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại, sau đó dùng tay kéo cầu dao điện, phá hết hệ thống điện trong cầu dao và giật đứt sợi dây điện nối liền biển quảng cáo rồi ung dung bỏ đi.

Người phụ nữ đi bộ đến ngay cầu dao điện tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại rồi cúp cầu dao, giật đứt sợi dây điện biển quảng cáo và bỏ đi. Clip: Thiên Long

Chủ tiệm còn cung cấp thêm hình ảnh, một phụ nữ đã từng đến trước cửa tiệm của anh phá hỏng toàn bộ hệ thống dây điện nối từ trong nhà ra cầu dao và biển quảng cáo.

Người phụ nữ đi bộ đến cầu dao điện tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại, giật đứt sợi dây điện biển quảng cáo rồi bỏ đi. Clip: Thiên Long

"Khi xem hình ảnh để nhận dạng, gương mặt gần như là cùng một người phụ nữ từng gây ra các vụ việc trên. Không rõ lý do chị ta phá, nhưng có điều chắc chắn là tiệm không hề quen biết với họ", anh N.T.M (34 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) nói.

Bất bình trước các hành động kỳ quặc trên, chủ tiệm đã trình báo Công an thị trấn Bến Lức.

Hiện công an đã trích xuất camera để xác minh, làm rõ danh tính và nguyên nhân hành động trên của đối tượng.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ Cục Thuế để điều tra vụ tai nạn chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/8, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) xác nhận với PV, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hoàng Công Thành - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá thực hiện vào đêm 11/8, tại trụ sở Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam cán bộ thuế Hoàng Công Thành. Ảnh: N.V



Trước đó, vào chiều 5/8, ông Hoàng Công Thành điều khiển ô tô biển kiểm soát 74A – 122.07 lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi lên thị trấn Lao Bảo.

Khi đến Km 70+300 tuyến Quốc lộ 9, ô tô của ông Thành đâm vào mô tô biển kiểm soát 74H1 - 332.08 do chị Lê Thị P.A. đang chạy ngược chiều khiến chị này bị chấn thương nặng, chết khi cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cán bộ thuế Hoàng Công Thành với chị P.A. Ảnh: N.V

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, công an phát hiện ông Thành có nồng đồ cồn 0,13mg/lít khí thở.

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan công an, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối ông Thành.

Được biết, chị P.A ra đi để lại con nhỏ 8 tháng tuổi.

Đậu xe tải để giao hàng trước cửa nhà dân, 1 tài xế bị nhóm người vây đánh, phải đi cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thanh (Thanh "ve chai", SN 1973, ngụ tỉnh Bình Dương) và Kiều Anh Huy (SN 1985, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 9/8, anh Đ.X.C điều khiển xe tải giao hàng đến tiệm tạp hóa trên đường N2, khu phố Thống Nhất 1.

Khi tới nơi, anh C đậu xe tải trước nhà Thanh, cùng lúc này, Thanh cùng vợ về đến trước nhà. Thấy xe anh C điều khiển đậu chắn cửa ra vào nên Thanh xuống xe chửi bới, hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

Đỉnh điểm, Thanh cùng Huy và một số người dân gần đó dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C làm anh C bị 1 vết thương hở vùng đầu 15x0,5cm, phải nhập viện cấp cứu.

Thanh, Huy cùng một số người liên quan được đưa về trụ sở làm việc. Tại trụ sở, cả hai thừa nhận hành vi như trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh và Huy để tiếp tục điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Dĩ An đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn, học cách ứng xử văn minh, lịch sự, hòa nhã để hạn chế phát sinh những vụ việc tương tự.